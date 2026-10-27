W obwodzie kijowskim 28 października będą obowiązywały harmonogramy przerw w dostawie prądu trwających do 8 godzin

W środę, 28 października 2026 r., na terenie obwodu kijowskiego będą obowiązywały harmonogramy stabilizacyjne dotyczące przerw w dostawach energii elektrycznej. Wprowadzenie ograniczeń wynika ze skutków systematycznych ataków Federacji Rosyjskiej na obiekty ukraińskiej infrastruktury energetycznej.

Zgodnie z opublikowanym harmonogramem przerwy w dostawach energii elektrycznej obejmą wszystkie grupy odbiorców w regionie:

grupa 1.1 – przerwa w dostawie prądu potrwa od godz. 06:00 do 08:30 oraz od godz. 13:30 do 17:30;

grupa 1.2 – od godz. 06:00 do 08:30 oraz od godz. 13:30 do 17:30;

grupa 2.1 – od godz. 13:30 do 21:00;

etap 2.2 – od godz. 06:00 do 08:30 oraz od godz. 13:30 do 17:30;

zmiana 3.1 – od 09:00 do 10:30 oraz od 17:00 do 21:00;

tura 3.2 – od 08:00 do 10:30 oraz od 17:00 do 21:00;

tura 4.1 – od 08:00 do 10:30 oraz od 17:00 do 21:00;

tura 4.2 – od 08:00 do 10:30 oraz od 17:00 do 21:00;

kolejka 5.1 – od 10:00 do 14:00 oraz od 20:30 do 24:00;

tura 5.2 – od 10:00 do 17:30;

tura 6.1 – od 10:00 do 14:00 oraz od 20:30 do 24:00;

tura 6.2 – od 10:00 do 14:00 oraz od 20:30 do 24:00.

Źródło: DTEK.

W środę, 28 października, w niektórych obwodach Ukrainy będą obowiązywały harmonogramy godzinowych przerw w dostawach energii elektrycznej. Ograniczenia będą obowiązywały od godz. 06:00 do końca doby. Przyczyną są skutki masowych rosyjskich ataków na obiekty energetyczne.

Wojska rosyjskie nadal przeprowadzają ataki na sektor energetyczny oraz naftowo-gazowy Ukrainy, przede wszystkim w regionach przyfrontowych i przygranicznych. 26 października odnotowano nowe przerwy w dostawach energii elektrycznej w obwodach dniepropetrowskim, donieckim, zaporoskim, sumskim, charkowskim i czernihowskim.

Rankiem 25 października część Kijowa pozostała bez prądu z powodu awarii w sieci. Odcięcie prądu dotknęło dzielnice Hołosiejówską, Solomiankę i Szewczenkowską stolicy.

W obwodzie kijowskim zniesiono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej, które wprowadzono na mocy zarządzenia NEC „Ukrenergo”. Decyzję podjęto po ustabilizowaniu się sytuacji w systemie energetycznym.

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