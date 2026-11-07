W obwodzie kijowskim wprowadzono awaryjne odcięcia prądu, harmonogramy nie obowiązują — DTEK

W obwodzie kijowskim, na polecenie Ukenergo, wprowadzono awaryjne odcięcia prądu. Stało się to po tym, jak firma DTEK poinformowała o poważnych uszkodzeniach swoich obiektów w obwodzie kijowskim 7 listopada w wyniku ataków rosyjskich terrorystów.

„Z polecenia Ukenergo wprowadzono awaryjne odcięcia zasilania. Przypominamy, że podczas awaryjnych odcięć harmonogramy nie obowiązują. W razie zmian będziemy Państwa informować na naszym kanale w Telegramie” — informuje o tym DTEK na swoim kanale w Telegramie.

Harmonogramy na 7 listopada wyglądają następująco:

Przypominamy, że w nocy z 6 na 7 listopada rosyjskie siły terrorystyczne uszkodziły jeden z obiektów energetycznych DTEK w obwodzie kijowskim. Część rejonu browarskiego pozostaje bez prądu, a przywrócenie dostaw energii elektrycznej potrwa długo.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował 7 listopada o rosyjskim ataku na podstacje łączące elektrownie jądrowe w Równem i Chmielnickim z Kijowem.

Począwszy od wieczora 6 listopada rosyjskie siły terrorystyczne przeprowadziły masowany, kombinowany atak na Ukrainę, wykorzystując rakiety Iskander-M, Cyrkon, KN-23 oraz S-400. Rakiety wystrzelono z obwodu briańskiego i woroneżskiego.

Czytaj nas na