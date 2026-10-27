Terminy przywrócenia ruchu na Moście Południowym w Kijowie oraz uruchomienia metra na lewym brzegu nie zostały na razie określone. Poinformowała o tym Kijowska Miejska Administracja Wojskowa.

Obecnie specjaliści przeprowadzają oględziny infrastruktury i oceniają uszkodzenia, jakie poniosła ona w wyniku nocnego ataku rosyjskiego. Do czasu zakończenia tych prac jest zbyt wcześnie, by mówić o konkretnych terminach wznowienia ruchu.

Co wiadomo?

„Na razie jest zbyt wcześnie, by mówić o terminach przywrócenia ruchu, ponieważ eksperci na miejscu oceniają stan nawierzchni pod kątem bezpieczeństwa pojazdów, które będą przejeżdżać przez most. Oceniane są również uszkodzenia metra. Na razie nie ma wniosków, oczekujemy ich w najbliższym czasie” – zaznaczyła rzeczniczka KMVA Kateryna Pop.

Po otrzymaniu wniosków zostanie podjęta decyzja o całkowitym lub częściowym wznowieniu ruchu na Moście Południowym.

„Zostanie również podjęta decyzja dotycząca możliwości uruchomienia metra w kierunku lewego brzegu stolicy. Ponieważ obecnie pociągi „zielonej” linii metra kursują wyłącznie między stacjami „Syrets” a „Wydubicze” – dodała Pop.

O tym poinformowała rzeczniczka KMVA Kateryna Pop podczas transmisji telewizyjnej.

Przypomnijmy, że w Kijowie zamknięto Most Południowy: jak ominąć ten odcinek samochodem osobowym i ciężarówką.



W wyniku ataku rakietami balistycznymi w Kijowie uszkodzono Most Południowy i metro.

Przypomnijmy, że w Kijowie w wyniku ataku Rosji rannych zostało siedem osób, w tym pracownicy pogotowia ratunkowego.

W Kijowie ostrzał rakietami balistycznymi uszkodził dwie placówki medyczne, jest jedna ofiara śmiertelna.

Kijów jest atakowany rakietami balistycznymi, na lewym brzegu rozległo się pięć wybuchów.

Wideo: w Kijowie uderzenie rakietą balistyczną uszkodziło stację metra „Lisowa”.

Czytaj nas na