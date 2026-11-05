W Komyshuwasi odnaleziono żywą 56-letnią kobietę, którą uznano za zaginioną po nalocie
Funkcjonariusze organów ścigania odnaleźli żywą i cieszącą się dobrym zdrowiem 56-letnią mieszkankę miejscowości Komyshuwaha w obwodzie zaporoskim, z którą krewni stracili kontakt po rosyjskim nalocie 2 listopada.
5 listopada w Głównym Zarządzie Policji Narodowej w obwodzie zaporoskim poinformowano, że zgłoszenie o zaginięciu obywatelki wpłynęło od jej bliskich, po czym policjanci ustalili jej miejsce pobytu. Według informacji organów ścigania kobieta nie odniosła żadnych obrażeń, a jej życiu i zdrowiu nic nie zagraża.
Źródło: Ukrinform.
Przypomnijmy, że w Komyshuwasi trwa już czwarta doba akcji ratowniczej. Wcześniej ratownicy wydobyli spod gruzów ciała 42 ofiar śmiertelnych. Obecnie trwa identyfikacja ciał osób niezidentyfikowanych.
W Komyshuwasi wezwano mieszkańców do ewakuacji po ostrzale przez Rosję bombami lotniczymi.
Rodziny ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na Komyshuwę w obwodzie zaporoskim otrzymają środki na pochówek, a rannym zostanie wypłacona pomoc finansowa z budżetu obwodowego. Wysokość wypłat dla jednej poszkodowanej osoby może wynieść do 50 tysięcy hrywien.
Atak na Komyshuwę może stać się najkrwawszym atakiem Rosji na ludność cywilną – NYT