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W dowództwie „Azow” skomentowano starcie w pobliżu punktu stacjonowania w Pietropawłowskiej Borszczagowce

UA NEWS 02 listopada 2026 22:20
W dowództwie „Azow” skomentowano starcie w pobliżu punktu stacjonowania w Pietropawłowskiej Borszczagowce

W miejscowości Pietropawłowska Borszczagówka w obwodzie kijowskim znajduje się tymczasowa baza jednostki wojskowej nr 3121 Gwardii Narodowej Ukrainy, wchodzącej w skład 1. korpusu Gwardii Narodowej Ukrainy „Azow”. Właśnie w pobliżu tej bazy wojskowej 2 listopada zgromadzili się cywile po tym, jak w mediach społecznościowych pojawiły się niepotwierdzone informacje o rzekomych torturach wobec żołnierzy. 

Według informacji przekazanych przez korpus, ludzie domagali się wydania im zmobilizowanych żołnierzy, którzy przebywali na terenie obiektu. Po odmowie osoby cywilne zablokowały funkcjonowanie miasteczka wojskowego i próbowały nielegalnie dostać się do środka.

Na miejsce przybył dowódca Gwardii Narodowej Ukrainy, generał dywizji Ołeksandr Piwnenko. Osobiście wprowadził krewnych niektórych żołnierzy na teren obiektu wojskowego i pokazał warunki, w jakich przebywają zmobilizowani, a także żołnierze zatrzymani po samowolnym opuszczeniu jednostki (SZC). Oczekują oni na przydzielenie do jednostek wojskowych i dalszą służbę.

W korpusie „Azow” poinformowano również, że czterech żołnierzy zatrzymanych po samowolnym opuszczeniu jednostki odniosło obrażenia. Zostali oni skierowani do szpitala na badania.

Dowództwo Gwardii Narodowej wspólnie z organami ścigania nadzoruje dochodzenie w sprawie tego incydentu. Jeśli zostaną ustalone fakty bezprawnego użycia przemocy na terenie bazy wojskowej, winni poniosą karę.

W korpusie „Azow” podkreślono, że potępia się wszelkie bezprawne działania wobec żołnierzy Gwardii Narodowej. Jednocześnie wezwano obywateli, aby nie utrudniali pracy jednostek wojskowych i ufali oficjalnym komunikatom Sił Obronnych oraz organów ścigania.

Informację tę przekazano w oficjalnym oświadczeniu 1. korpusu Gwardii Narodowej „Azow”.

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