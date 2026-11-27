Na tymczasowo okupowanym Krymie, po wczorajszej zakłóceniu zasilania na dużą skalę, ponownie wprowadzono przerwy w dostawach energii elektrycznej. Czas trwania ograniczeń wynosi od trzech do sześciu godzin.

Jednocześnie w Sewastopolu harmonogramy przerw w dostawach energii elektrycznej nadal nie obowiązują z powodu niedoboru mocy elektrycznej.

„W Sewastopolu wprowadzono tryb tymczasowego ograniczenia dostaw energii elektrycznej w związku z przeprowadzaniem niezbędnych prac awaryjnych na federalnych sieciach energetycznych poza regionem” – czytamy w komunikacie „Sewastopolenergo”.

Również w Jewpatorii poinformowano o wstrzymaniu ruchu tramwajów. Później ruch został wznowiony.

Informację tę przekazało Suspilne Krym, powołując się na okupacyjne przedsiębiorstwa „Krymenergo” i „Sewastopolenergo”.

Na Krymie narzekają na awarię zasilania spowodowaną wypadkiem poza półwyspem.

W okupowanym Krymie przedstawiciele przedsiębiorstw transportowych wezwali do zgromadzenia trzymiesięcznych zapasów żywności ze względu na ryzyko utrudnień w transporcie trasą R-280 „Noworosja”, która przebiega przez tymczasowo okupowane terytoria Ukrainy i stanowi główny korytarz lądowy na półwysep.

Mieszkańcy tymczasowo okupowanej Chrestivki (dawniej Kirowsk) w obwodzie donieckim skarżyli się na brak ogrzewania i długotrwałe przerwy w dostawach energii elektrycznej, przez co temperatura w mieszkaniach spadła do 12–13 stopni. Według lokalnych mieszkańców sezon grzewczy w mieście wciąż się nie rozpoczął, a prąd przez ostatnie sześć dni był dostarczany łącznie przez około sześć godzin.

Czytaj nas na