26 listopada tymczasowo okupowany Krym został całkowicie pozbawiony dostaw energii elektrycznej w wyniku awarii, która miała miejsce poza granicami półwyspu – poinformowały okupacyjne przedsiębiorstwa „Krymenergo” i „Sewastopolenergo”.

W Sewastopolu o całkowitej przerwie w dostawach prądu poinformowano o godz. 12:49 czasu kijowskiego po porannych ostrzeżeniach o spadku napięcia w sieci, a część Kerczi z powodu przerw w dostawach prądu pozostała również bez ogrzewania.

Z powodu przerwy w dostawie prądu w Symferopolu trolejbusy zastąpiono minibusami, w Eupatorii wstrzymano ruch tramwajów, a mieszkańców wezwano do odłączenia urządzeń elektrycznych od gniazdek do czasu ustabilizowania się sytuacji. Dzień wcześniej, 25 listopada, władze okupacyjne ogłosiły już ograniczenia w dostawach energii elektrycznej na półwyspie na okres do 10 dni w związku z prowadzeniem prac awaryjnych.

Źródło: Suspilne Krym.

Na okupowanym Krymie przedstawiciele przedsiębiorstw transportowych wezwali do zgromadzenia trzymiesięcznych zapasów żywności ze względu na ryzyko utrudnień w transporcie trasą R-280 „Noworosja”, która przebiega przez tymczasowo okupowane terytoria Ukrainy i stanowi główny korytarz lądowy na półwysep.

Mieszkańcy tymczasowo okupowanej Chrestivki (dawniej Kirowsk) w obwodzie donieckim skarżyli się na brak ogrzewania i długotrwałe przerwy w dostawach energii elektrycznej, przez co temperatura w mieszkaniach spadła do 12–13 stopni. Według lokalnych mieszkańców sezon grzewczy w mieście wciąż się nie rozpoczął, a prąd przez ostatnie sześć dni był dostarczany łącznie przez około sześć godzin.

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