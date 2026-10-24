W Kropywnickim na grobie poległego ukraińskiego żołnierza Iwana Petuchowa postawiono pomnik z napisami w języku rosyjskim. Zwróciła na to uwagę mieszkanka miasta Inga Dudnik, która jest członkinią grupy roboczej ds. zagospodarowania Alei Pamięci na cmentarzu Dalekowschodnim.

Kobieta zauważyła napisy, gdy przyszła odwiedzić grób swojej córki, która zginęła w wojnie z Rosją. Rosyjski język na pomniku poległego obrońcy wywołał oburzenie wśród rodzin poległych żołnierzy.

Ustawodawstwo językowe

Zgodnie z ustawą „O zapewnieniu funkcjonowania języka ukraińskiego jako języka państwowego” na nagrobkach na wojskowych cmentarzach pamięci, które są urządzane i utrzymywane ze środków budżetów lokalnych, może znajdować się wyłącznie język ukraiński – poinformowała przedstawicielka Pełnomocnika ds. ochrony języka państwowego, Elżbieta Sachura. Jednocześnie, jak dodała, ustawa nie obejmuje napisów na nagrobkach na innych cmentarzach, które rodziny zamawiają za własne pieniądze.

„Oczywiście z wielkim szacunkiem odnosimy się zarówno do tych osób, jak i do tych, którzy oddali za nas życie. Nie mamy prawa dyktować tu żadnych warunków, ale obecnie prawo jest jednakowe dla wszystkich. A ponieważ sektory pochówku wojskowego leżą w kompetencji lokalnych władz, to zapewne należy jednak spojrzeć na to z tej perspektywy. Skoro mowa o przestrzeni publicznej, o cmentarzu, który jest utrzymywany przez władze lokalne i gdzie mieszkańcy przychodzą, by naprawdę uczcić pamięć tych ludzi i złożyć hołd, to oczywiście prawo musi obowiązywać”.

„To wywołuje emocje u ludzi, którzy przychodzą odwiedzić swoich bliskich”

Inga Dudnik opowiedziała, że pomnik na grobie Iwana Petuchowa jest jedynym w sektorze pochówków wojskowych na Cmentarzu Dalekowschodnim z napisami w języku rosyjskim.

„Pomnik jest opatrzony napisem w języku tych, którzy zabili tę osobę. A obok spoczywają setki chłopców i dziewcząt, których również zabiła Rosja. Dokładnie wiem, w jakim języku wydano rozkaz ostrzalu, w wyniku którego zginęła moja córka. I wiem dokładnie, w jakim języku mówili ci, którzy ten rozkaz wykonali. Dlatego moim zdaniem niedopuszczalne jest stawianie na alei grobów pomników z napisami w języku rosyjskim. To przede wszystkim wywołuje bolesne wspomnienia u osób, które przychodzą odwiedzić swoich bliskich pochowanych na alei honorowych pochówków. Jest to kompleks pamięci, do którego będą przychodzić nasze dzieci, wnuki i prawnuki. Powstaje pytanie: jak wyjaśnić naszym wnukom i prawnukom, że na alei, gdzie pochowani są ludzie, którzy zginęli z rąk rosyjskich najeźdźców, pomnik ma napis w języku rosyjskim?”

W sumie w sektorze, w którym pochowano Iwana Pietuchowa, znajduje się obecnie 860 grobów. Aleja pamięci obrońców i obrończyń jest tam urządzana zgodnie z projektem zatwierdzonym przez radę miejską, z pomnikami o określonym wzorze – powiedziała Inga Dudnik.

„Gdyby ten pomnik nie stał na alei pochówków honorowych – można by napisać w dowolnym języku. To jest aleja pochówków honorowych, tam musi obowiązywać jednolity standard”.

„Poparłam stanowisko syna”

Wybór języka rosyjskiego na grobie syna był świadomą decyzją rodziny – wyjaśniła mama Iwana Pietuchowa, Ella (tutaj i dalej jej wypowiedź została przetłumaczona z języka rosyjskiego – red.).

„Co chciałam przez to powiedzieć? Mój syn miał takie stanowisko. Mówił: »Świadomie poszedłem bronić suwerenności Ukrainy i rozmawiałem tam po rosyjsku z chłopakami«”. Nie przechodził na język ukraiński. To po raz kolejny dowodzi, że bronią Ukrainy nie tylko Ukraińcy mówiący po ukraińsku, ale także ci, którzy mówią po rosyjsku. Mój syn, rosyjskojęzyczny, poszedł bronić kraju i zginął, tak jak wszyscy. Takie było jego stanowisko i popieram go w tym”.

Iwan Petuchow urodził się w 1991 roku w mieście Żółte Wody w obwodzie dniepropetrowskim. W latach 2000. rodzina przeniosła się do Kropywnickiego. Przed rozpoczęciem pełnej inwazji Iwan ukończył edukację i pracował w Kropywnickim. Na wojnę wyruszył jako ochotnik – opowiedziała jego mama.

„Ukończył KRAUSS w Krywym Rogu – Akademię Lotniczą. Był pilotem-nawigatorem. Ukończył też technikum górniczo-rudne w Krywbasie. Pracował jako sygnalista w kopalni Ingulskiej. Kiedy rozpoczęła się pełna inwazja, mój syn zgłosił się na ochotnika 27 lutego. Była to niedziela. Nawet nie wiedzieliśmy, że wyszedł o 9:00. Potem zadzwonił: „Przynieś mi dokumenty i rzeczy”. Dla nas to był taki szok! Mówię: „Synku, jak to możliwe? Przecież jesteś w kopalni, mogłeś przecież (uniknąć służby – red.)”. A on na to: „Mamo, wszyscy moi koledzy poszli, nie mogłem postąpić inaczej”. To był świadomy wybór mojego syna – zgłosić się na ochotnika”.

Jak twierdzi kobieta, broniąc na wojnie niepodległości Ukrainy, syn nadal porozumiewał się po rosyjsku.

„W naszej rodzinie mówi się po rosyjsku. Mój dziadek, moi rodzice – wszyscy mówili po rosyjsku. Dla nas to język ojczysty. Kiedy służył, zapytałam: „Jak tam u was z językiem?”. A on odpowiedział: „Mamo, u nas nie ma żadnych problemów. To wy, cywile, macie problemy, kłócicie się między sobą. Dla nas najważniejsze jest to, żeby osoba, z którą służysz, mogła cię ochronić”. Język nie miał dla nich znaczenia. Takie jest stanowisko mojego syna i będę się go trzymać. We wszystkim go wspieram. Właśnie w języku rosyjskim, żeby wszyscy widzieli, że są też Ukraińcy rosyjskojęzyczni”.

„Dziwnie jest widzieć język rosyjski na alei ukraińskich grobów”

Iryna Natocha z Kropywnej straciła na wojnie męża Maksyma. Jego grób znajduje się na Alei Pamięci na cmentarzu Dalekowschodnim. Jak twierdzi kobieta, jej mąż był rosyjskojęzyczny, jednak w wojsku mówił po ukraińsku.

„Zginął w walce o Ukrainę. Przez całe życie mówił po rosyjsku, słuchał rosyjskiej muzyki na pełną skalę, zanim trafił do szeregów Sił Zbrojnych. Na pozycjach mówił po ukraińsku, ponieważ twierdził: kiedy pomagasz rannemu towarzyszowi broni, który właśnie przeżył ostrzał, bardzo ważne jest, aby rozpoznał cię jako swojego, a nie jako wroga. Uważam, że na Alei Sław, gdzie znajdują się groby ukraińskich żołnierzy, bardzo dziwnie jest teraz widzieć język rosyjski”.

Do grobu Farida Lipczenki przychodzi jego mama, Żanna. Uważa ona, że wszyscy powinni przestrzegać wymogów dotyczących zagospodarowania Alei, a napisy na pomnikach powinny być wyłącznie w języku ukraińskim.

„W żadnym wypadku nie chcę obrazić bohatera ani jego rodziny, bo sama jestem matką, która straciła syna w tej wojnie. Rozumiem ten ból i rozumiem ból związany z utratą bliskich. Ale kiedy chowaliśmy nasze dzieci i proponowano nam pochowanie ich na Alei Pochówków Honorowych, pochówków wojskowych, mowa była o odpowiednich przepisach, których należy przestrzegać: wymiarach pomników i tym podobnych sprawach. I zgodziliśmy się na to wszystko. A język rosyjski, język wroga – to jest w ogóle niedopuszczalne. Nasi bohaterowie walczyli o nasze państwo, o naszą narodowość, o nas wszystkich, aby nasz język nie zniknął, abyśmy nadal mogli żyć jako Ukraińcy”.

Wniosek do rady miejskiej

Ella Petukhova nie zgadza się z tym, że napis na pomniku poświęconym jej synowi musi być w języku ukraińskim.

„Nie ma takiego wymogu prawnego. Niech mi przedstawią dokumenty, w których jest napisane, że napis musi być w języku ukraińskim. Przychodzę tu, bo to mój smutek. I to smutek całej mojej rodziny”.

Mieszkanka Kropywnej, Inga Dudnik, przygotowała pismo do władz miejskich w sprawie zweryfikowania faktu postawienia pomnika z napisami w języku rosyjskim.

„A także przeprowadzenie rozmów i działań wyjaśniających z rodzinami lub zleceniodawcami wzniesienia pomnika na temat etycznej i prawnej niedopuszczalności używania języka państwa-agresora na pomnikach poległych żołnierzy, a także przyczynić się do szybkiego demontażu lub wymiany elementów pomnika z napisami w języku rosyjskim na odpowiednie odpowiedniki w języku ukraińskim przy wsparciu rady miejskiej lub odpowiednich przedsiębiorstw komunalnych”.

Ponadto Inga Dudnik zwraca się z prośbą o opracowanie i zatwierdzenie jasnego regulaminu oraz jednolitego standardu kształtowania grobów i nagrobków na Alei Honorowych Pochówków Wojskowych w Kropywnickim:

„Które jednoznacznie określą stosowanie wyłącznie języka państwowego oraz jednolitych standardów oddawania hołdu wojskowego. Po prostu nie rozumiem: na etapie zamawiania i stawiania pomnika było tam tak wiele osób, a nikt tej osoby nie powstrzymał”.

Ella Petukhova wyjaśniła, że w firmie, w której zamawiała pomnik, pytano ją o język.

„Moja odpowiedź brzmiała: dla mnie to kwestia zasad, takie jest stanowisko mojego syna i będę na tym nalegać. A kobieta z zakładu pogrzebowego, kiedy pisali tę tabliczkę, zapytała: „Może się pani rozmyśli?”. Odpowiedziałam: „Nie, to kwestia zasad”. Nie chcę zawieść ludzi, którzy w ramach swojej pracy zadawali mi te pytania”.

Petycję z podpisami, jak twierdzi Inga Dudnik, zostanie złożona w radzie miejskiej 26 października.

Szef biura prasowego rady miejskiej Siergiej Jakunin wyjaśnił, że biorąc pod uwagę reakcję społeczną, miejski departament polityki społecznej i weteranów skieruje zapytanie do Pełnomocnika ds. ochrony języka państwowego dotyczące zasad używania języka na elementach pomników znajdujących się na Alejach honorowych pochówków wojskowych. Otrzymana odpowiedź zostanie uwzględniona w razie konieczności wprowadzenia zmian do Regulaminu Alei Pamięci Obrońców i Obrończyń Ukrainy w sektorze pochówków wojskowych na cmentarzu Dalekowschodnim w Kropywnickim.

Informacje na ten temat zawarto w reportażu stacji „Suspilne”.

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