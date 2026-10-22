W Łucku żegnają poległego obrońcę i byłego piłkarza reprezentacji Romana Maksymiuka

W Łucku odbywają się uroczystości pożegnalne ku czci byłego piłkarza „Dynamo”, „Wołyni” oraz reprezentacji Ukrainy Romana Maksymiuka, który zginął, broniąc kraju przed rosyjskimi okupantami.

22 października kondukt pogrzebowy przybył na stadion „Awangard” w Łucku, a 23 października w katedrze Świętej Trójcy odbędzie się ceremonia pogrzebowa. Żołnierz zostanie pochowany w sekcji pochówków honorowych w miejscowości Garazdża. Przez ponad rok żołnierz był uznawany za zaginionego, dopóki jego śmierć nie została potwierdzona przez badanie DNA.

Źródło: Rada Miasta Łucka.

Maksymjuk wstąpił do Sił Zbrojnych Ukrainy jesienią 2022 roku. Służył w mobilnej grupie ogniowej zajmującej się niszczeniem wrogich celów powietrznych. Początkowo jego oddział bronił Łucka przed nalotami wroga. Następnie Roman został przeniesiony do obwodu charkowskiego. Potem walczył bezpośrednio na froncie, gdzie zaginął bez śladu w styczniu 2025 roku, wykonując zadanie bojowe na kierunku Pokrowskim.

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