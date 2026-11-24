Na stadionie „Awangard” w Łucku odbył się mecz charytatywny ku czci ukraińskiego piłkarza i żołnierza Romana Maksymjuka, który zginął w obwodzie donieckim. Podczas imprezy zebrano dla straży granicznej 200 tysięcy hrywien.

Informację tę podał 6. Wołyński Oddział Straży Granicznej.

Roman Maksymjuk grał w ukraińskich klubach piłkarskich oraz w reprezentacji narodowej. W 2022 roku wstąpił do Sił Zbrojnych Ukrainy, a w styczniu 2025 roku zginął podczas wykonywania zadania bojowego w obwodzie donieckim.

Aby uczcić pamięć obrońcy, przybyli jego bliscy, koledzy z broni, kibice, przedstawiciele władz, społeczeństwa oraz wojskowi. Wydarzenie zbiegło się również z 21. rocznicą powstania hipermarketu „Tam Tam”, który wspiera straż graniczną.

Na boisku piłkarskim zmierzyły się drużyny „Tam Tam” i „Ruch Media Team”. Mecz zakończył się wynikiem 4:4. W przerwach zorganizowano aukcję charytatywną, na której rozlosowano przedmioty od znanych piłkarzy, produkty hipermarketu oraz trofea strażników granicznych.

Zebrane 200 tysięcy hrywien zostanie przeznaczone na potrzeby żołnierzy komendy granicznej szybkiego reagowania w Oddziale Granicznym na Wołyniu.

Tego samego dnia odbył się mecz towarzyski pomiędzy drużyną Wołyńskiego Oddziału Straży Granicznej a reprezentacją Wschodniego Regionalnego Zarządu Państwowej Służby Granicznej. Mecz zakończył się remisem 2:2.

Źródło: 6. Oddział Straży Granicznej w Wołyniu

Polskie wolontariuszki przekazały Siłom Zbrojnym Ukrainy samochody zebrane dzięki funduszom darczyńców.

Wolontariuszki fundacji charytatywnej „Ukraińska Drużyna” ustanowiły nowy rekord Ukrainy — najdłuższe Płótno Jedności z odciskami dziecięcych dłoni w kształcie serc w kolorach niebieskim i żółtym — w celu zebrania funduszy na miotacze sieci chroniące żołnierzy na froncie przed wrogimi dronami.

Polska zwiększy liczbę terminali Starlink, aby zapewnić Siłom Zbrojnym Ukrainy stabilną łączność na froncie. Ten krok ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia zdolności obronnych Ukrainy.

Ukraiński żołnierz Artem przeszedł operację przygotowującą do wszczepienia bionicznych protez rąk. Zabieg ten stanowił ważny etap na drodze do powrotu do zdrowia po ciężkim obrażeniu. Informuje o tym czeska inicjatywa „Prezent dla Putina”, która zebrała pieniądze na operację dla bohatera.

Czytaj nas na