W Łucku rano 20 listopada znaleziono ciało 52-letniego Eduarda Stojewa – byłego zastępcy przewodniczącego Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej oraz szefa przedsiębiorstwa rolnego „Eridon”. Organy ścigania ustalają okoliczności jego śmierci.

Ciało mężczyzny znaleziono około godziny szóstej rano. Według wstępnych informacji Stojew mógł popełnić samobójstwo, zadając sobie rany kłute. Ciało przekazano do ekspertyzy medyczno-sądowej.

Według żony zmarłego, w ostatnim czasie mężczyzna miał problemy w pracy. Organy ścigania sprawdzają, czy okoliczności te mogły mieć związek z jego śmiercią.

Ostateczną przyczynę i okoliczności śmierci Eduarda Stojeva mają ustalić na podstawie wyników ekspertyz i dochodzenia.

W latach 2002–2004 Eduard Stojew pełnił funkcję pierwszego zastępcy burmistrza Kowała.

W latach 2006–2007 pracował jako asystent-konsultant posła do Sejmu z ramienia Partii Regionów, Grigorija Smitjuha.

W maju 2010 roku Stojew został mianowany zastępcą przewodniczącego Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej Borisa Klimczuka. Na tym stanowisku pełnił obowiązki do 2014 roku.

Stoev był członkiem Partii Regionów, jednak po Rewolucji Godności ogłosił odejście z tej formacji politycznej.

Po zakończeniu pracy w administracji obwodowej kontynuował działalność w biznesie. Ostatnio Eduard Stojew zajmował stanowisko kierownicze w firmie rolniczej „Eridon”.

Informację tę podał lokalny kanał telewizyjny „Konkurent”.

Wcześniej zmarł w wieku 75 lat były główny trener reprezentacji Ukrainy w hokeju Aleksander Seukand.

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