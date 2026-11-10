We Lwowie mężczyzna pożyczył na jeden dzień samochód od znajomego i sprzedał go za 5500 dolarów

We Lwowie 36-letni mężczyzna pożyczył od znajomego samochód marki Ford Fusion na jeden dzień, po czym odmówił jego zwrotu i wystawił go na sprzedaż. Oskarżony zamieścił ogłoszenie na specjalistycznej stronie internetowej i w ciągu kilku dni sprzedał cudzy pojazd.

Informację tę podaje serwis „Glavkom”, powołując się na prokuraturę obwodową we Lwowie. Po zgłoszeniu przez poszkodowanego na policję funkcjonariusze ustalili miejsce pobytu sprawcy, którym okazał się lokalny mieszkaniec, wcześniej skazany za nadużycie wpływów.

Obecnie podejrzanemu postawiono zarzut bezprawnego przywłaszczenia pojazdu, a śledztwo przedprocesowe trwa.

Źródło: Prokuratura obwodowa we Lwowie.

W Iwano-Frankiwsku funkcjonariusze zatrzymali 23-letnią mieszkankę gminy Tysmenyca, która pod wpływem alkoholu ukradła minibus Mercedes-Benz 311 CDI i uderzyła nim w drzewo.

W powiecie tulczyńskim policja zatrzymała mężczyznę, który w ciągu jednej nocy ukradł dwa samochody i spowodował nimi wypadki drogowe. Obecnie rozstrzyga się kwestię postawienia mu zarzutów.

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