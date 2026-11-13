We Lwowie funkcjonariusze organów ścigania postawili zarzuty 38-letniemu mieszkańcowi miasta, który zrzucił dwa koty z balkonu na trzecim piętrze kompleksu mieszkaniowego „Semitsvit”. Oba zwierzęta przeżyły i obecnie znajdują się pod opieką weterynarzy. Mężczyźnie grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło wieczorem 9 listopada w kompleksie mieszkaniowym „Semitsvit” przy ul. Szewczenki 60 we Lwowie. Jak wstępnie ustalili funkcjonariusze organów ścigania, podczas konfliktu domowego 38-letni mieszkaniec Lwowa wyrzucił dwa koty z trzeciego piętra. Zwierzęta zostały zabrane przez funkcjonariuszy patrolowych i przewiezione do kliniki weterynaryjnej.

Początkowo policja wszczęła postępowanie karne na podstawie części 1 art. 299 Kodeksu karnego (okrutne traktowanie zwierząt). Obecnie śledczy postawili mężczyźnie zarzut na podstawie części 3 tego artykułu. Kara przewidziana w tym artykule wynosi od pięciu do ośmiu lat pozbawienia wolności wraz z konfiskatą zwierzęcia. Trwa dochodzenie przedprocesowe.

Mężczyzną, który wyrzucił koty, jest 38-letni przedsiębiorca Lubomir Jurijowicz Demelko. Zgodnie z systemem analitycznym YouControl jest on zarejestrowany jako osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, a jego głównym przedmiotem działalności jest „Handel detaliczny artykułami farmaceutycznymi w sklepach specjalistycznych”.

Informację tę podała 13 listopada policja obwodu lwowskiego.

W Kijowie przeprowadzono operację owczarka, którego policjant postrzelił w kryjówce.

Wideo: w Kijowie po rosyjskim ataku uratowano dwa psy, które straciły swoich właścicieli.





Czytaj nas na