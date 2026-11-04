We Lwowie lekarze stosują rybą skórę do leczenia oparzeń u żołnierzy

W Centrum Urazów Termicznych i Chirurgii Plastycznej szpitala św. Łukasza we Lwowie lekarze wykorzystują materiał biologiczny pochodzący ze skóry dorsza atlantyckiego do leczenia żołnierza Andriya, który odniósł ciężkie rany minowo-i oparzeń w wyniku ataku rosyjskiego drona FPV.

Chirurdzy usuwają głęboko uszkodzone tkanki podczas operacji, a do zamknięcia części ran wykorzystują materiał biologiczny wytworzony ze skóry dorsza atlantyckiego. Materiał ten tworzy ochronną powłokę na ranie i sprzyja naturalnej regeneracji tkanek.

„Dla organizmu bardzo ważne jest jak najszybsze odtworzenie powłoki skórnej, dlatego zawsze staramy się jak najszybciej zamknąć rany. Skóra rybia zawiera kwasy tłuszczowe omega, dobrze pokrywa ranę, tworzy warstwę ochronną, pomaga zmniejszyć ból i zapobiega zakażeniom” — wyjaśnia Ivan Ryk, kierownik Centrum Urazów Termicznych i Chirurgii Plastycznej szpitala św. Łukasza.

Innowacyjna powłoka, bogata w kwasy tłuszczowe omega, chroni rany mozaikowe przed zakażeniem, zmniejsza ból i przyspiesza epitelizację tkanek. Kompleksową rehabilitację poszkodowanego zapewnia multidyscyplinarny zespół przy wsparciu inicjatywy Burn Care Alliance.

Źródło: biuro prasowe Rady Miasta Lwowa.

Wcześniej lekarzom udało się przedłużyć ciążę 28-letniej pacjentki o kolejne 97 dni po pęknięciu błon płodowych. Dzięki temu narządy dziecka zdążyły się wystarczająco rozwinąć, a chłopiec urodził się w zadowalającym stanie i nie wymagał resuscytacji.

U 35-letniej mieszkanki Lwowa lekarze wykryli niezwykle rzadką chorobę szczęki.

Przypomnijmy, że na Ukrainie powstanie pierwsze Centrum Chirurgii Zrobotyzowanej.

We Lwowie lekarze przeprowadzili rzadką operację łączoną. Podczas cesarskiego cięcia u 26-letniej kobiety usunięto jednocześnie nawracającą przepuklinę brzuszną, która mogła spowodować poważne powikłania po porodzie.

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