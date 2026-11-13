We Lwowie celnicy przekazali muzeum skamielinę gadziego z okresu morskiego, której wiek szacuje się na około 230 milionów lat

Urząd celny we Lwowie przekazał do Państwowego Muzeum Przyrodniczego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, w celu tymczasowego przechowywania, skamieniałą płytę z odciskiem kompletnego szkieletu pradawnego gada morskiego. Jej wiek szacuje się na około 230 milionów lat.

W wyniku specjalistycznych badań ustalono, że znalezisko należy do rodzaju keichozaurow (Keichousaurus) — wymarłych gadów morskich, które żyły na Ziemi około 240–230 milionów lat temu, w okresie triasu.

Eksperci potwierdzili, że przekazany okaz jest oryginalną skamieliną, a nie kopią. Ma on wysoką wartość kulturową, naukową i kolekcjonerską.

Na podstawie cech morfologicznych i stanu zachowania specjaliści przypuszczają, że znalezisko pochodzi z prowincji Guizhou w Chinach.

Według ekspertyzy orientacyjna wartość rynkowa autentycznych skamieniałości niewielkich triasowych gadów morskich pochodzenia chińskiego może wynosić od 1 000 do 5 000 dolarów amerykańskich.

Od tej pory ten wyjątkowy okaz będzie przechowywany tymczasowo w Państwowym Muzeum Przyrodniczym we Lwowie. Tam będą mogli go badać naukowcy.

Informację tę podała Państwowa Służba Celna Ukrainy.

Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał Muzeum Historycznemu we Lwowie status muzeum narodowego. Odpowiedni dekret nr 1103/2026 głowa państwa podpisała 9 listopada.

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