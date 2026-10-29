We Lwowie sezon grzewczy rozpocznie się 30 października

W Lwowie w czwartek, 30 października, rozpocznie się sezon grzewczy. Burmistrz Andrij Sadowy podpisał już odpowiednie zarządzenie.

„Uruchomienie systemu może potrwać kilka dni, dlatego ciepło będzie docierało do domów stopniowo. Naszym głównym zadaniem jest zapewnienie, by już w weekend w domach było ciepło. Zima zbliża się wielkimi krokami. Lwów się przygotowuje” – podkreślił burmistrz.

Przypomnijmy, że Charków jest gotowy na sezon grzewczy, ale na razie nie włączono ogrzewania.

16 października w Kijowie rozpoczął się sezon grzewczy, ale jest pewien niuans.

W Dnieprze przygotowania do sezonu grzewczego zostały zrealizowane w 95%.

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