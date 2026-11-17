We wtorek, 17 listopada, w Sądzie Rejonowym we Frankiwsku we Lwowie odbyła się kolejna rozprawa w sprawie zabójstwa byłego przewodniczącego Rady Najwyższej i posła Andrieja Parubija. Podczas posiedzenia kontynuowano badanie dowodów.

Na poprzedniej rozprawie, która odbyła się 20 października, przedłużono środek zabezpieczający wobec oskarżonego Michaiła Scelnikowa. Pozostanie on w areszcie bez możliwości zwolnienia za kaucją.

Andriej Parubij został zamordowany 30 sierpnia 2025 roku we Lwowie na ulicy Jefremowa. W chwili śmierci był urzędującym posłem z ramienia partii „Europejska Solidarność”, a wcześniej pełnił funkcję przewodniczącego Rady Najwyższej.

Nieznany mężczyzna otworzył ogień w kierunku Parubija. W wyniku odniesionych ran postrzałowych poseł zginął na miejscu.

Według informacji źródeł Suspilne napastnik był ubrany jak kurier firmy kurierskiej i poruszał się na rowerze elektrycznym.

Mężczyzna podszedł do Andrieja Parubija i oddał około ośmiu strzałów, po czym opuścił miejsce zbrodni.

Informację tę podaje Suspilne.

Przypomnijmy, że w środę, 30 września, w Sądzie Rejonowym we Frankiwsku we Lwowie zakończono przesłuchanie Mykhaila Scelnikowa, oskarżonego o zabójstwo Andriya Parubija.

Sąd Rejonowy we Frankiwsku we Lwowie przedłużył środek zabezpieczający w postaci aresztu tymczasowego bez możliwości zwolnienia za kaucją dla Michaiła Scelnikowa, oskarżonego o zabójstwo Andrieja Parubija.

Prezydent Wołodymyr Zełenski pośmiertnie odznaczył Orderem Bogdana Chmielnickiego III stopnia młodszego sierżanta Mykhaila-Wiktora Scełnikowa o pseudonimie „Lemberg”, który bronił Bachmutu w składzie 93. brygady „Chłodny Jar”.

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