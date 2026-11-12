We Lwowie odbędzie się proces kobiety oskarżonej o oszustwo w ramach schematu „Twoje dziecko uległo wypadkowi drogowemu”

Prokuratorzy z Okręgowej Prokuratury Galickiej w Lwowie skierowali do sądu akt oskarżenia przeciwko 40-letniej kobiecie, którą oskarża się o przywłaszczenie oszczędności 70-letniej mieszkanki Lwowa w wyniku oszustwa.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa, 1 września 2026 roku do poszkodowanej zadzwoniła nieznana osoba, która podając się za jej córkę, poinformowała o rzekomym wypadku drogowym i konieczności przeprowadzenia pilnej operacji kosztującej 12 000 dolarów amerykańskich.

Przestraszona emerytka zebrała wszystkie swoje oszczędności — 10 550 dolarów amerykańskich i 600 euro, co w przeliczeniu stanowi ponad 500 tys. hrywien, i przekazała je za pośrednictwem kierowcy taksówki, który nie wiedział o przestępczym oszustwie i przekazał pieniądze oskarżonej na ulicy Horodnickiej we Lwowie. Dopiero po rozmowie telefonicznej z synem kobieta dowiedziała się, że z jej córką wszystko jest w porządku, i zgłosiła sprawę na policję.

Funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali podejrzaną kilka dni później w Łucku na podstawie art. 208 Kodeksu postępowania karnego Ukrainy; ustalono, że jest ona również podejrzana o popełnienie podobnych przestępstw w Łucku i Sumach. Została oskarżona o oszustwo popełnione w wyniku wcześniejszego zmowy grupy osób, na dużą skalę (cz. 4 art. 190 Kodeksu Karnego Ukrainy).

Źródło: Prokuratura Okręgowa we Lwowie.

Wcześniej informowano, że 71-letnia mieszkanka Kijowa otrzymała na jeden z komunikatorów wiadomość od mężczyzny, który przedstawił się jako pracownik Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). Poinformował on, że kobieta jest podejrzana o zdradę stanu i musi przekazać do sprawdzenia wszystkie swoje oszczędności. Miały one zostać sprawdzone pod kątem ewentualnego pochodzenia z Rosji. Kobietie obiecano zwrot sprawdzonych pieniędzy. Aby brzmieć przekonująco, oszuści wysyłali jej na komunikator sfałszowane wezwania.

Wcześniej Wyższy Sąd Antykorupcyjny skazał pracownika zakładu agregatów w Krasylowie na 9 lat pozbawienia wolności za uzyskanie nielegalnej korzyści. Wyższy Sąd Antykorupcyjny zastosował środek zabezpieczający wobec byłego przewodniczącego jednej z frakcji poselskich Rady Miasta Łucka – kaucję w wysokości 4 mln hrywien. Jest on podejrzany o uzyskanie nielegalnej korzyści w związku z budową budynku wielorodzinnego w Łucku.

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