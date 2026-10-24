We Lwowie wystawiono na aukcję lokal dawnej centrali telefonicznej

Spółka akcyjna „Ukrtelecom” wystawiła na aukcję prawo do dzierżawy lokalu w zabytkowym budynku w centrum Lwowa przy ulicy Doroszenki 26. Przez ponad 70 lat w tym lokalu działała centrala telefoniczna.

Do wynajęcia oferowany jest czteropiętrowy lokal o powierzchni 2 479,3 m² przy ul. Doroszenki 26. Obiekt ten jest zabytkiem architektury o znaczeniu lokalnym, wzniesionym w 1926 roku, w którym przez ponad 70 lat mieściła się centrala telefoniczna. Lokal posiada dostęp do sieci elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Budynek położony jest w centralnej części miasta, w pobliżu znajdują się park im. Iwana Franki, banki, muzea, galerie sztuki oraz Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki.

Aukcja zaplanowana jest na 25 listopada. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za lokal wynosi ponad 655 tys. hrywien. Umowę najmu ze zwycięzcą planuje się zawrzeć na okres 7 lat. Licytacja odbędzie się w formie angielskiej aukcji trzyrundowej, podczas której uczestnicy składają oferty w zamkniętych kopertach i nie widzą stawek innych uczestników. Aby wziąć udział w aukcji, potencjalni najemcy muszą wpłacić kaucję w wysokości 393,5 tys. UAH, czyli 60% ceny wywoławczej.

Odpowiednie ogłoszenie opublikowano na portalu „Prozorro.Sprzedaż” w piątek, 23 października.

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