We Lwowie kierowca Tesli uderzył w ścianę budynku i próbował ukryć tablice rejestracyjne
Na ulicy Iwana Franka kierowca Tesli najpierw zderzył się ze znakami drogowymi na wysepce bezpieczeństwa, a następnie uderzył w ścianę budynku.
Funkcjonariusze patrolu znaleźli na miejscu 20-letniego mężczyznę, który trzymał w rękach tablice rejestracyjne. Okazało się, że po wypadku zdjął z samochodu zamontowane tablice i schował je w kabinie, a zamiast nich trzymał inne.
U kierowcy zauważono oznaki nietrzeźwości, jednak nie był on w stanie poddać się badaniu alkomatem „Drager”.
Wobec mężczyzny sporządzono dwa protokoły administracyjne – za naruszenie przepisów ruchu drogowego, które doprowadziło do wypadku, oraz za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Wydano również decyzję w sprawie naruszenia zasad stosowania tablic rejestracyjnych.
Źródło: Policja patrolowa obwodu lwowskiego
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