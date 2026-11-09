We Lwowie kierowca Tesli uderzył w ścianę budynku i próbował ukryć tablice rejestracyjne

Na ulicy Iwana Franka kierowca Tesli najpierw zderzył się ze znakami drogowymi na wysepce bezpieczeństwa, a następnie uderzył w ścianę budynku.

Funkcjonariusze patrolu znaleźli na miejscu 20-letniego mężczyznę, który trzymał w rękach tablice rejestracyjne. Okazało się, że po wypadku zdjął z samochodu zamontowane tablice i schował je w kabinie, a zamiast nich trzymał inne.

U kierowcy zauważono oznaki nietrzeźwości, jednak nie był on w stanie poddać się badaniu alkomatem „Drager”.

Wobec mężczyzny sporządzono dwa protokoły administracyjne – za naruszenie przepisów ruchu drogowego, które doprowadziło do wypadku, oraz za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Wydano również decyzję w sprawie naruszenia zasad stosowania tablic rejestracyjnych.

Źródło: Policja patrolowa obwodu lwowskiego

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