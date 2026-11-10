We Lwowie powstanie miejsce pamięci poświęcone Iwanowi Wakarchukowi, którego centralnym elementem będą duże okulary. Właśnie ten projekt zwyciężył w otwartym konkursie architektonicznym.

Iwan Wakarchuk był fizykiem, profesorem, wieloletnim rektorem Uniwersytetu Lwowskiego oraz ministrem edukacji i nauki Ukrainy. Jego charakterystyczne okulary mają stać się symbolem człowieka, który potrafił patrzeć dalej i pomagał innym poznawać świat.

Nowa przestrzeń powstanie w parku im. Iwana Franka, w pobliżu uniwersytetu. Będzie to miejsce spotkań studentów i wykładowców, czytania, rozmów i odpoczynku. Autorami projektu jest studio urbanideas. Obecnie koncepcja jest jeszcze dopracowywana.

Informację tę przekazał burmistrz Lwowa Andrij Sadowyj.

W centrum Lwowa ustawiono niezwykłą rzeźbę przedstawiającą drewnianą głowę, która wywołała kontrowersje w sieci.

Przypomnijmy, że we Lwowie ustawiono betonową rzeźbę „Totem”, co wywołało reakcję mieszkańców.

Przypomnijmy, że na terenie starego cmentarza we Lwowie, w pobliżu ulic Mazepy i Topolnej, znaleziono trzy rzeźby Matki Bożej. Zniszczone figury mogą być dziełami znanego lwowskiego artysty. Zostaną one odrestaurowane przez studentów lwowskiej szkoły im. Trusza.

Czytaj nas na