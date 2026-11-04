We Lwowie rozpoczęło działalność centrum protetyki i rehabilitacji dla żołnierzy i cywilów

We Lwowie otwarto centrum protetyki i adaptacji GARTA, gdzie żołnierze i cywile, którzy stracili kończyny, będą mogli otrzymać nowoczesne protezy i przejść rehabilitację. Ponadto w placówce będzie udzielana pomoc pacjentom w nauce posługiwania się protezami oraz w adaptacji do codziennego życia. O otwarciu centrum poinformował szef Lwowskiej Okręgowej Administracji Wojskowej Maksym Kozycki.

„Specjaliści centrum będą pomagać nawet w najtrudniejszych przypadkach, w szczególności osobom po amputacjach wysokich i obustronnych” – zaznaczył w poście na Facebooku.

Według Kozyckiego od początku wojny na pełną skalę w obwodzie lwowskim protezy otrzymało prawie 4 tys. osób, dla których w obwodzie wyprodukowano i wydano około 4,5 tys. protez. Tylko w trzecim kwartale tego roku odpowiednią pomoc otrzymało 377 osób.

Jednocześnie zapotrzebowanie na protetykę i rehabilitację pozostaje znaczne: istnieją kolejki na protezy i brakuje miejsc na rehabilitację – podkreślił szef Obwodowej Administracji.

Zaznaczył, że na terenie obwodu lwowskiego działają już ośrodki Superhumans, UNBROKEN oraz inne placówki, które pomagają ludziom wrócić do zdrowia po ciężkich ranach i urazach. Do tych działań dołączy również zespół GARTA, który od 2014 roku zajmuje się protetyką dla ukraińskich żołnierzy.

„Dziękuję współzałożycielowi GARTA Andrijowi Riju, dyrektorowi centrum Pawłowi Chrystyczowi oraz całemu zespołowi, który pracował nad jego utworzeniem. Szczególne podziękowania kieruję do firmy „Forward-Orto”, która w całości wyposażyła ośrodek ze środków własnych… Chciałbym, aby GARTA stała się kolejnym miejscem siły w obwodzie lwowskim. Aby każdy, kto się tu zgłosi, otrzymał nie tylko profesjonalną pomoc, ale także należną uwagę, wsparcie i możliwość jak największej samodzielności w życiu codziennym” – czytamy w komunikacie.

Przypomnijmy, że w Kijowie otwarto centrum protetyczne dzięki darowiznom z Niemiec.

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