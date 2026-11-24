We Lwowie funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali mężczyznę podejrzanego o napad na przechodnia. Za popełnione przestępstwo grozi mu do dziesięciu lat pozbawienia wolności.

23 listopada do policji zgłosił się 42-letni mieszkaniec Lwowa. Poinformował, że dzień wcześniej, 22 listopada, około godziny 23:00, został okradziony na ulicy Włodzimierza Wielkiego.

Do wyjaśnienia sprawy zaangażowano funkcjonariuszy policji kryminalnej, śledczych oraz pracowników innych jednostek Lwowskiego Okręgowego Zarządu Policji nr 2, a także specjalistów z Wydziału Analiz Kryminalnych Policji Lwowskiej.

Jak wstępnie ustalili funkcjonariusze, 32-letni mieszkaniec Lwowa wyrwał ofierze z rąk telefon komórkowy, po czym uciekł.

W wyniku podjętych działań oraz po przeanalizowaniu nagrań z kamer monitoringu systemu „Bezpieczna Lwówszczyzna” policjanci ustalili miejsce pobytu sprawcy i zatrzymali go zgodnie z art. 208 Kodeksu postępowania karnego Ukrainy.

Śledczy, pod kierownictwem procesowym prokuratury okręgowej we Iwano-Frankiwsku, poinformowali zatrzymanego o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przewidzianego w części 4 art. 186 (rabunek) Kodeksu karnego Ukrainy. Kara przewidziana w tym artykule to pozbawienie wolności na okres od siedmiu do dziesięciu lat.

Trwa dochodzenie przedprocesowe. Informację tę podała policja obwodu lwowskiego. We Lwowie zatrzymano 35-letniego mężczyznę za sprzedaż narkotyków o wartości 1 miliona hrywien. We Lwowie zatrzymano rosyjskiego agenta, który przygotowywał ataki na Ukrzaliznytsię.

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