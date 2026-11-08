We Lwowie zwolniono lekarkę po tragedii z udziałem Iryny Fedyszyn

Lekarka, która zbadała piosenkarkę Irynę Fedyszyn w jej domu przed hospitalizacją, nie pracuje już w szpitalu św. Anny.

W placówce wyjaśniono, że lekarka samowolnie udzielała pomocy poza terenem placówki, co jest sprzeczne z wewnętrznymi przepisami.

Po nagłośnieniu tej sytuacji do szpitala położniczego przybyła komisja Ministerstwa Zdrowia. Specjaliści sprawdzili jakość opieki medycznej, jaką otrzymała piosenkarka, a wyniki zostały również rozpatrzone na posiedzeniu rady medycznej szpitala.

W wyniku kontroli placówce wyznaczono termin do 1 grudnia na usunięcie nieprawidłowości. W szczególności w szpitalu położniczym wprowadzono całodobowe dyżury lekarzy wykonujących badania USG. Wcześniej Fedyszyn opowiadała, że specjalistę tego typu trzeba było wezwać z domu, przez co stracono cenny czas.

Ostateczne wnioski dotyczące tej sytuacji ma przedstawić Ministerstwo Zdrowia.

Źródło: szpital św. Anny

Producent Witalij Czownik, mąż piosenkarki Iryny Fedyszyn, opublikował oświadczenie dotyczące stanu zdrowia żony po utracie dziecka w 35. tygodniu ciąży podczas porodu. Mąż opowiedział o trudnościach związanych z powrotem piosenkarki do zdrowia po tej tragedii i podziękował publiczności za wsparcie, współczucie i modlitwy.

W rodzinie ukraińskiej piosenkarki Iryny Fedyszyn zmarła córeczka, na której narodziny rodzina tak bardzo czekała.

Mąż ukraińskiej piosenkarki Iryny Fedyszyn po raz pierwszy szczegółowo opowiedział o tragedii, jaka dotknęła ich rodzinę. Podczas porodu, w wyniku którego małżonkowie stracili córkę, życie artystki również znalazło się w niebezpieczeństwie.

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