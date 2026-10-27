W tymczasowo okupowanym Mariupolu w obwodzie donieckim rosyjskie organy siłowe rekrutują ukraińskich uczniów do klas kadetów Rosgwardii i Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej w celu ich dalszej integracji z systemem okupacyjnym.

Według danych Centrum Badań nad Okupacją im. Petra Andriuszczenki w mieście odbyła się ceremonia złożenia przysięgi przez uczniów klas kadetów Rosgwardii. Ponadto w szkole nr 53 otwarto klasę Komitetu Śledczego RF, gdzie dzieci zapoznaje się z kryminalistyką i zachęca do podejmowania nauki w specjalistycznych placówkach edukacyjnych agresora.

Analitycy podkreślają, że programy te mają na celu militaryzację młodzieży, budowanie lojalności wobec RF oraz tłumienie proukraińskich poglądów na terytoriach okupowanych.

Źródło: Centrum Badań nad Okupacją.

Na tymczasowo okupowanym terytorium obwodu ługańskiego rosyjskie siły okupacyjne nasilają militaryzację systemu edukacji. Uczniowie i nastolatkowie są angażowani w programy wojskowo-patriotyczne, w ramach których uczą się dyscyplin wojskowych, a także, między innymi, obsługi bezzałogowych statków powietrznych.

Na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy rosyjska administracja okupacyjna przekształciła szkolne uroczystości z okazji „ostatniego dzwonka” w platformę do propagandy wojskowej wśród absolwentów.

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