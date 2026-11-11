Użytkownicy mediów społecznościowych zwrócili uwagę na zdjęcia syna biznesmena Władysława Sokołowa, którego łączy się z dochodzeniem w sprawie ewentualnego sprzeniewierzenia środków budżetowych przy budowie obiektów ochronnych dla zakładów energetycznych.

Na opublikowanych zdjęciach chłopak pozuje w togi absolwenta z dyplomem na tle londyńskiego David Game College.

Według informacji podanych przez użytkowników koszt nauki dla obcokrajowców może wynosić 30–40 tysięcy funtów szterlingów rocznie, a zakwaterowanie – nawet do 27,3 tysiąca funtów.

W mediach społecznościowych wspomina się również o luksusowym penthouse’ie Sokołowa z basenem i żywym krokodylem oraz o jego ekskluzywnych samochodach. Jednocześnie informacje o źródłach finansowania nauki syna nie zostały publicznie potwierdzone.

Źródło: posty użytkowników mediów społecznościowych (X)





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Dziennikarzom udało się ustalić tożsamość matki byłego kandydata na radnego Rady Obwodowej w Dniepropietrowsku, Władysława Sokołowa. Okazało się, że znaczna część majątku, w szczególności pojazdy związane z materiałami postępowania karnego, jest zarejestrowana na 73-letnią Natalię.

Przypomnijmy, że u figuranta sprawy Kartagina, policjanta Cenowa, znaleziono posiadłość o wartości ponad 400 tysięcy dolarów.

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