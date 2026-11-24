W sieci opublikowano nieznane dotąd szerokiej publiczności archiwalne zdjęcie prototypu ściśle tajnego ukraińskiego czołgu „Obiekt 477A1”, znanego również pod nazwą „Nota”.

Pojazd ten został opracowany w Charkowskim Biurze Konstrukcyjnym im. Morozowa (HKBM) na bazie podwozia T-64 w ramach projektu „Obiekt 477” („Młot”), podczas gdy inny wariant — „Obiekt 477A” — tworzono z silnikiem 6TD i podzespołami układu jezdnego T-80UD, przez co był on o około 2,5 tony cięższy.

Prace nad projektem „Nota” rozpoczęły się w 1991 roku na polecenie Ministerstwa Obrony Ukrainy i zakładały wyposażenie 55-tonowego czołgu z trzyosobową załogą w działo kalibru 152 mm, modułową osłoną pancerną, siedmiokołowym układem jezdnym, silnikiem o mocy 1500 koni mechanicznych oraz systemem kierowania ogniem z kanałem termowizyjnym, nawigacją satelitarną i możliwością zdalnego sterowania. Projekt został wstrzymany z powodu braku finansowania w latach 90., jednak część jego rozwiązań wykorzystano w czołgu „Oplot”, a w czerwcu 2021 roku Ministerstwo Obrony Ukrainy objęło ochroną dorobek związany z projektem „Nota”.

Źródło: publikacja portalu Defense Express.

Tajlandia zmodernizowała ukraińskie czołgi „Oplot-T”, uwzględniając doświadczenia z wojny na Ukrainie. Tajlandia wykorzystała pojazdy opancerzone produkcji ukraińskiej oraz elementy ukraińskiej taktyki walki podczas starć z Kambodżą.

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