SBU zatrzymała zmobilizowanego żołnierza, którego podejrzewa się o zdradę stanu i współpracę z FSB RF.

Na zlecenie rosyjskich służb specjalnych zbierał informacje o miejscach przebywania dowództwa jednej z brygad wojsk desantowo-szturmowych Sił Zbrojnych Ukrainy.

Według danych SBU mężczyzna został zwerbowany za pośrednictwem kanałów randkowych w Telegramie. Pracując jako kierowca, wykorzystywał swoją pozycję służbową do śledzenia przemieszczania się dowódców. W szczególności agent miał przekazać współrzędne sztabu, w którym przebywał pułkownik, w celu przeprowadzenia ataku rakietowego.

Służby kontrwywiadowcze z wyprzedzeniem zabezpieczyły miejsca pobytu ukraińskich żołnierzy i zatrzymały podejrzanego na terenie jednostki, gdy ten przygotowywał się do przekazania współrzędnych swojemu kuratorowi. W jego telefonie znaleziono korespondencję zawierającą raporty przeznaczone dla pracownika FSB.

Mężczyźnie postawiono zarzut zdrady stanu w warunkach stanu wojennego. Przebywa on w areszcie bez możliwości zwolnienia za kaucją. Grozi mu dożywotnie więzienie wraz z konfiskatą mienia.

Źródło: SBU. Wcześniej kontrwywiad Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymał w obwodzie kijowskim rosyjskiego agenta, który na zlecenie FSB gromadził dane wywiadowcze w celu korygowania ataków na lokalne obiekty energetyczne. Osobą podejrzaną okazał się kierowca firmy logistycznej, który śledził również lokalizacje baz remontowych Sił Obronnych.

Kontrwywiad SBU zatrzymał w obwodzie chmielnickim mężczyznę podejrzanego o przekazywanie rosyjskim służbom specjalnym współrzędnych jednostek wojskowych, przedsiębiorstw obronnych i terminali pocztowych.

Wojskowa kontrwywiad Służby Bezpieczeństwa Ukrainy we współpracy z DBR zdemaskował zwerbowanego przez FSB żołnierza, który przekazywał Rosji współrzędne ukraińskich obiektów wojskowych na froncie południowym. Aby ukryć kontakty z rosyjskimi służbami specjalnymi, agent zmienił 77 numerów telefonów i korzystał z 18 smartfonów.

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