Znaczna część materiałów sprawy „Kartagina”, dotyczącej działalności oszukańczych call center i handlu narkotykami, pozostaje na razie niejawną ze względu na interesy śledztwa.

Szef wydziału detektywów NABU Oleksandr Abakumow podkreślił, że ujawnione dane to jedynie wierzchołek góry lodowej. Jak stwierdził, biuro ujawniło jedynie te materiały, których upublicznienie nie zaszkodzi śledztwu.

Abakumow zauważył, że sprawa ta ujawnia niebezpieczne powiązania między przestępcami a funkcjonariuszami organów ścigania, którzy mogą wykorzystywać swoje uprawnienia służbowe do nielegalnego wzbogacania się. Takie powiązania, jego zdaniem, przekształcają schematy korupcyjne w zorganizowany system przestępczy.

W NABU deklarują zamiar wykorzenienia korupcji systemowej oraz zniszczenia mechanizmów, poprzez które przestępczość przenika do instytucji państwowych.

Źródło: NABU

Wcześniej Arakhamia nazwał oskarżenia w sprawie „Karfagen” atakiem informacyjnym.

Były szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Klymenko zaprzeczył, jakoby osoby figurujące w sprawie „Kartagina” próbowały go przekupić.

Doradca prezydenta Ukrainy ds. komunikacji Dmytro Litwin oświadczył, że w materiałach sprawy „Karfagen” nie ustalono faktów przekazania łapówek ministrowi zdrowia Wiktorowi Liaszku oraz byłemu ministrowi spraw wewnętrznych Ihorowi Klymenko.

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