W Nikopolu w obwodzie dniepropetrowskim sekretarce wydziału jednej z lokalnych uczelni postawiono zarzut zorganizowania procederu przyjmowania osób podlegających obowiązkowi wojskowemu na studia w celu uzyskania odroczenia od mobilizacji.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa kobieta ta była członkinią komisji rekrutacyjnej i pomagała mężczyznom w bezproblemowym zdawaniu egzaminów wstępnych oraz uzyskaniu statusu studentów. Jak twierdzą organy ścigania, za pomoc w rekrutacji żądała od 1 do 4 tysięcy dolarów.

W 2026 roku w ramach tego procederu do uczelni przyjęto 42 osoby podlegające obowiązkowi wojskowemu.

Ponadto, za wynagrodzeniem pieniężnym podejrzana pomagała studentom w przeniesieniu się na studia państwowe oraz w pomyślnym zdawaniu sesji egzaminacyjnych.

Podczas przeszukań w mieszkaniu kobiety organy ścigania zabezpieczyły notatki, dokumentację oraz znaczną kwotę gotówki: ponad 1 mln hrywien, 40 tys. dolarów i 18,7 tys. euro.

Źródło: Prokuratura obwodowa w Dniepropietrowsku.

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