W Pawłogradzie w obwodzie dniepropetrowskim tymczasowo zmieniono tryb pracy miejskich kotłowni z powodu awaryjnych przerw w dostawach energii elektrycznej. Od wieczora 23 listopada ograniczenia zaczęły obejmować również obiekty infrastruktury krytycznej, w szczególności przedsiębiorstwa ciepłownicze.

Obecnie praca kotłowni będzie zależała od dostępności energii elektrycznej oraz temperatury powietrza.

W szczególności:

Gdy zasilanie elektryczne jest dostępne, kotłownie będą pracować w trybie wzmożonym , aby maksymalnie ogrzać budynki mieszkalne.

Podczas przerw w dostawie prądu generatory będą włączane tylko przy temperaturze powietrza poniżej zera. Jednocześnie ich pracę będzie się okresowo wstrzymywać w celu uzupełnienia paliwa i przeprowadzenia konserwacji.

„Po ustabilizowaniu się dostaw energii elektrycznej przedsiębiorstwo powróci do zwykłego trybu pracy” – wyjaśniono w przedsiębiorstwie komunalnym.

Przedstawiciele przedsiębiorstwa komunalnego osobno podkreślili, jak ważne jest, aby nie spuszczać wody z instalacji grzewczej.

Ze względu na godzinowe dostawy wody i niestabilną pracę kotłowni każde nieautoryzowane pobranie wody z sieci grzewczej może doprowadzić do spadku ciśnienia, pęknięć rurociągów i awaryjnego zatrzymania kotłowni.

Takie konsekwencje są możliwe nawet przy dostępności energii elektrycznej. W rezultacie całe budynki i dzielnice mogą pozostać bez dostaw ciepła.

Dyrektor przedsiębiorstwa komunalnego „Pawlohradteploenergo” Petro Kowalczuk w programie pawlohradzkiej telewizji i radia wyjaśnił, że wszystkie miejskie kotłownie są podłączone zgodnie ze schematem, który nie przewiduje ich wyłączania podczas godzinowych przerw w dostawach energii elektrycznej.

„Nasze kotłownie są wyłączane tylko w przypadku awarii” – zaznaczył Kowalczuk.

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Informację tę opublikowano na stronie „Pawlohrad oficjalny”.

W przypadku dalszych rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną Kijów może stanąć w obliczu poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu systemów komunalnych. Na lewym brzegu stolicy największe zagrożenia wiążą się z ogrzewaniem, natomiast na prawym – z zaopatrzeniem w wodę.

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