W Pawłogradzie, w związku z awaryjnymi przerwami w dostawie prądu, zmieniono tryb pracy kotłowni
W Pawłogradzie w obwodzie dniepropetrowskim tymczasowo zmieniono tryb pracy miejskich kotłowni z powodu awaryjnych przerw w dostawach energii elektrycznej. Od wieczora 23 listopada ograniczenia zaczęły obejmować również obiekty infrastruktury krytycznej, w szczególności przedsiębiorstwa ciepłownicze.
Obecnie praca kotłowni będzie zależała od dostępności energii elektrycznej oraz temperatury powietrza.
W szczególności:
- Gdy zasilanie elektryczne jest dostępne, kotłownie będą pracować w trybie wzmożonym, aby maksymalnie ogrzać budynki mieszkalne.
- Podczas przerw w dostawie prądu generatory będą włączane tylko przy temperaturze powietrza poniżej zera. Jednocześnie ich pracę będzie się okresowo wstrzymywać w celu uzupełnienia paliwa i przeprowadzenia konserwacji.
„Po ustabilizowaniu się dostaw energii elektrycznej przedsiębiorstwo powróci do zwykłego trybu pracy” – wyjaśniono w przedsiębiorstwie komunalnym.
Przedstawiciele przedsiębiorstwa komunalnego osobno podkreślili, jak ważne jest, aby nie spuszczać wody z instalacji grzewczej.
Ze względu na godzinowe dostawy wody i niestabilną pracę kotłowni każde nieautoryzowane pobranie wody z sieci grzewczej może doprowadzić do spadku ciśnienia, pęknięć rurociągów i awaryjnego zatrzymania kotłowni.
Takie konsekwencje są możliwe nawet przy dostępności energii elektrycznej. W rezultacie całe budynki i dzielnice mogą pozostać bez dostaw ciepła.
Dyrektor przedsiębiorstwa komunalnego „Pawlohradteploenergo” Petro Kowalczuk w programie pawlohradzkiej telewizji i radia wyjaśnił, że wszystkie miejskie kotłownie są podłączone zgodnie ze schematem, który nie przewiduje ich wyłączania podczas godzinowych przerw w dostawach energii elektrycznej.
„Nasze kotłownie są wyłączane tylko w przypadku awarii” – zaznaczył Kowalczuk.
Informację tę opublikowano na stronie „Pawlohrad oficjalny”.
W przypadku dalszych rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną Kijów może stanąć w obliczu poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu systemów komunalnych. Na lewym brzegu stolicy największe zagrożenia wiążą się z ogrzewaniem, natomiast na prawym – z zaopatrzeniem w wodę.