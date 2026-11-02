W Petropawliwskiej Borszczagowce ewakuują ludzi z budynku; na miejsce przybył Budanow

W Petropawłowskiej Borszczagowce w obwodzie kijowskim ewakuuje się ludzi z budynku. Na miejscu zdarzenia przebywa szef Biura Prezydenta Ukrainy, Kirill Budanow. Okoliczności zdarzenia są obecnie wyjaśniane.

Według informacji korespondenta agencji, osoby, które znajdowały się wewnątrz budynku w Petropawliwskiej Borszczagowce, są wyprowadzane na zewnątrz.

Na miejsce zdarzenia przybył również szef Biura Prezydenta, Kirill Budanow.

Ponadto podczas zdarzenia słychać strzały i stosowany jest gaz.

Gwardia Narodowa poinformowała na Telegramie, że osoby przebywające w budynku w Petropawliwskiej Borszczagowce zostaną ewakuowane, a w razie potrzeby udzielona zostanie im pomoc.

„Podjęto działania mające na celu ewakuację ludzi z budynku. Wszyscy otrzymają niezbędną pomoc w razie potrzeby” – czytamy w komunikacie.

Tłum obywateli się rozchodzi.

Informuje o tym korespondent Ukrinformu z miejsca zdarzenia.

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