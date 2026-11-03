W punkcie dyslokacji w Pietropawłowskiej Borszczagowce przebywali obrońcy Mariupola, którzy byli w niewoli — Reshetyłowa

Informację tę opublikowała na Facebooku wojskowa rzeczniczka praw obywatelskich Olga Reshetilowa (Kobylińska).

„W bazie jednostki wojskowej, na którą wczoraj zaatakował oszalały tłum, oprócz zmobilizowanych znajdowali się żołnierze, którzy przeszli przez walki o Mariupol i Azowstal, rosyjską niewolę i powrócili do służby. Aby bronić swojego państwa, ludności cywilnej, ukraińskich dzieci” – zaznaczyła.

Według rzeczniczki praw żołnierzy „ludność odwdzięczyła się im pluciem, rzucaniem jajek, wybitymi oknami i przeklinającymi nastolatkami”.

Jak dodała Reshetilowa, to, czy doszło do naruszeń w stosunku do żołnierzy powracających z strefy działań wojennych, rekrutów oraz w zakresie procedur i etapów ich służby, zostanie ustalone w ramach kontroli.

„Czy uda nam się odbudować zaufanie między wojskiem a społeczeństwem, które po raz kolejny zostało podkopane przez wczorajsze wydarzenia – to kwestia otwarta. Oczywiście każdy i każda z nas musi włożyć w to wysiłek. Nie każdy i nie każda z nas chce to robić” – podkreśliła Reszetilowa.

Jak poinformowano w Biurze rzecznika praw żołnierzy, przedstawiciele Biura pracowali wczoraj w tymczasowym punkcie stacjonowania jednostki Gwardii Narodowej Ukrainy w Pietropawłowskiej Borszczagowce, a także w szpitalu, do którego przewieziono czterech żołnierzy.

Kontrola ma na celu ustalenie, w jakich okolicznościach rekruci, którzy oczekiwali na przejście podstawowego szkolenia ogólnowojskowego, oraz żołnierze po samowolnym opuszczeniu jednostki wojskowej trafili do punktu dyslokacji. Szczególną uwagę poświęci się okolicznościom przebiegu komisji wojskowo-lekarskiej, zasadności wniosków dotyczących zdolności do służby wojskowej z uwzględnieniem stanu zdrowia, a także okolicznościom samowolnego opuszczenia jednostki wojskowej oraz procedurze powrotu do służby wojskowej.

Jednocześnie w Biurze Rzecznika Praw Żołnierzy podkreślono, że użycie siły wobec żołnierzy oraz atak na obiekt wojskowy są niedopuszczalne, a wydarzenia w Pietropawłowskiej Borszczagowce wymagają zdecydowanej reakcji organów ścigania w ramach ich kompetencji.

Osoby, których bezprawne działania zostaną ustalone, muszą ponieść za nie odpowiedzialność zgodnie z procedurą przewidzianą przez prawo – zaznaczyła.

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