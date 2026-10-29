Na przejściu granicznym w Rawa Ruska sprawdzana jest para małżeńska podejrzana o nielegalny wyjazd do Polski

W punkcie granicznym „Rawa Ruska” straż graniczna wykryła prawdopodobną próbę nielegalnego przekroczenia granicy. Żołnierze 7. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej wraz z funkcjonariuszami operacyjnymi skontrolowali małżeństwo, które zmierzało do Polski.

Na wyjazd z Ukrainy zgłosił się 33-letni mężczyzna i jego 49-letnia żona – oboje są mieszkańcami Ternopola. Kobieta posiada orzeczenie o niepełnosprawności II stopnia.

Podczas rozmowy w odpowiedziach małżonków wykryto sprzeczności. Mężczyzna powiedział, że znają się od około siedmiu lat i postanowili się pobrać po rozwodzie kobiety. Ona natomiast poinformowała, że poznali się niedawno. Zaznaczyła również, że jest to dla niej szóste małżeństwo i żartobliwie nazwała siebie „cesarzową”.

Początkowo mężczyzna tłumaczył zawarcie małżeństwa wzajemnymi uczuciami i zapewniał, że różnica wieku nie ma dla nich znaczenia. Później wyjaśnił, że uzgodnił z kobietą tzw. „usługę zawarcia małżeństwa na kredyt”. Para rzekomo zmierzała do Polski na leczenie.

Straż graniczna poinformowała Policję Narodową o wykrytych oznakach przestępstwa określonego w art. 332 Kodeksu karnego Ukrainy – nielegalnym przewożeniu osób przez granicę państwową Ukrainy.

Źródło: Zachodnie Regionalne Zarząd Państwowej Służby Granicznej Ukrainy – Granica Zachodnia

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