W Radzie Najwyższej zarejestrowano projekt ustawy nr 15371, który przewiduje umożliwienie posłom uczestniczenia w posiedzeniach plenarnych, posiedzeniach komisji i komisji tymczasowych wraz z dziećmi w wieku do dwóch lat.

Inicjatywa dotyczy parlamentarzystów, którzy są rodzicami lub prawnymi opiekunami małych dzieci. Autorzy projektu ustawy proponują zapisanie tej możliwości na poziomie ustawodawczym.

Celem inicjatywy jest pomoc posłom w godzeniu obowiązków parlamentarnych z wychowywaniem dzieci oraz zapewnienie możliwości kontynuowania pracy bez konieczności przerywania jej z powodu konieczności opieki nad maluchami.

Projekt ustawy nr 15371 został zarejestrowany w Radzie Najwyższej.

Źródło: Rada Najwyższa Ukrainy.

Rada Najwyższa poparła przystąpienie Ukrainy do Rozszerzonej umowy częściowej w sprawie Komitetu Sterującego Trybunału Specjalnego ds. zbrodni agresji przeciwko Ukrainie. 25 listopada za odpowiednią uchwałą zagłosowało 293 posłów.

25 listopada Rada Najwyższa poparła w drugim czytaniu i w całości dopracowany projekt ustawy nr 10225-d, który określa zasady obrotu i opodatkowania aktywów wirtualnych na Ukrainie. Za dokumentem zagłosowało 271 posłów, a ośmiu było przeciw.

Komisja Rady Najwyższej ds. Młodzieży i Sportu zaleciła parlamentowi przyjęcie w pierwszej czytelności projektu ustawy nr 16114, przedłożonego przez grupę posłów pod przewodnictwem Galyny Janczanko w celu poszerzenia możliwości zatrudnienia młodzieży.

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