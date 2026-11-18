W Radzie proponuje się zmianę zasad funkcjonowania przedsiębiorstw w czasie żółtego alarmu
W Radzie Najwyższej zaproponowano ponowne rozpatrzenie decyzji Rady Ministrów, która zakazuje prowadzenia działalności gospodarczej podczas alarmu powietrznego poziomu żółtego w przypadku braku schronów. Odpowiednią rekomendację przedstawiono w komisji parlamentarnej.
Propozycja komisji Rady
Parlamentarna komisja ds. rozwoju gospodarczego zaleciła Radzie Najwyższej przyjęcie nowej uchwały. Chodzi o zmianę decyzji Rady Ministrów dotyczącej zakazu działalności przedsiębiorstw podczas alarmu powietrznego na poziomie żółtym.
Komisja rozpatrzyła projekt odpowiedniej uchwały z dnia 4 września 2026 r. nr 1092 i zaleciła Radzie Najwyższej Ukrainy przyjęcie go w całości.
Szczegóły projektu uchwały
Projekt uchwały zaleca rządowi, aby w ciągu trzech dni kalendarzowych:
przegląd warunków pracy przedsiębiorstw w okresie obowiązywania żółtego poziomu zagrożenia,
zezwolić im na kontynuowanie pracy bez konieczności organizowania schronów, pod warunkiem uzyskania dobrowolnej pisemnej zgody pracowników.
Dokument proponuje również ustanowienie prawa każdego pracownika, niezależnie od wcześniej udzielonej pisemnej zgody, do zaprzestania pracy w dowolnym momencie i udania się do schronu podczas obowiązywania żółtego poziomu zagrożenia.
Jakie są obecne warunki
Obowiązujące wymagania przewidują możliwość pracy bez schronów jedynie przez trzy miesiące, do 4 grudnia 2026 roku.
W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia wyjaśniono, że dla części przedsiębiorstw wyposażenie pomieszczeń w schrony może być technicznie niemożliwe lub wymagać znacznego nakładu czasu i zasobów.
Dotyczy to na przykład placówek handlowych, gastronomicznych oraz sektora usług.
W takich warunkach pojawia się ryzyko:
długotrwałego wstrzymania działalności podczas żółtego poziomu zagrożenia,
utraty dochodów,
zmniejszenia wpływów do budżetu,
utrudnień w zaopatrzeniu ludności w towary i usługi.
Informację tę podano na Facebooku z odwołaniem do serwisu prasowego Rady Najwyższej.
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