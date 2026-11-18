W Radzie Najwyższej zaproponowano ponowne rozpatrzenie decyzji Rady Ministrów, która zakazuje prowadzenia działalności gospodarczej podczas alarmu powietrznego poziomu żółtego w przypadku braku schronów. Odpowiednią rekomendację przedstawiono w komisji parlamentarnej.

Parlamentarna komisja ds. rozwoju gospodarczego zaleciła Radzie Najwyższej przyjęcie nowej uchwały. Chodzi o zmianę decyzji Rady Ministrów dotyczącej zakazu działalności przedsiębiorstw podczas alarmu powietrznego na poziomie żółtym.

Komisja rozpatrzyła projekt odpowiedniej uchwały z dnia 4 września 2026 r. nr 1092 i zaleciła Radzie Najwyższej Ukrainy przyjęcie go w całości.

Projekt uchwały zaleca rządowi, aby w ciągu trzech dni kalendarzowych:

zezwolić im na kontynuowanie pracy bez konieczności organizowania schronów, pod warunkiem uzyskania dobrowolnej pisemnej zgody pracowników.

Dokument proponuje również ustanowienie prawa każdego pracownika, niezależnie od wcześniej udzielonej pisemnej zgody, do zaprzestania pracy w dowolnym momencie i udania się do schronu podczas obowiązywania żółtego poziomu zagrożenia.

Jakie są obecne warunki

Obowiązujące wymagania przewidują możliwość pracy bez schronów jedynie przez trzy miesiące, do 4 grudnia 2026 roku.

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia wyjaśniono, że dla części przedsiębiorstw wyposażenie pomieszczeń w schrony może być technicznie niemożliwe lub wymagać znacznego nakładu czasu i zasobów.

Dotyczy to na przykład placówek handlowych, gastronomicznych oraz sektora usług.

W takich warunkach pojawia się ryzyko: