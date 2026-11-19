W Radzie proponuje się wprowadzenie odpowiedzialności karnej dla pośredników w obrocie nieruchomościami
W Radzie Najwyższej zarejestrowano dwa projekty ustaw, które przewidują kary za świadczenie usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami bez oficjalnego statusu agenta lub pisemnej umowy z klientem.
Główny projekt nr 16192 został zarejestrowany 28 października, a projekt alternatywny nr 16192-1 – 17 listopada. Ten ostatni przewiduje trzykrotnie wyższe kary.
Zgodnie z głównym projektem sprawcom grozi grzywna w wysokości od 17 do 68 tysięcy hrywien. Alternatywny projekt ustawy przewiduje grzywny w wysokości od 51 do 170 tysięcy hrywien.
Oba dokumenty przewidują również zakaz prowadzenia działalności pośrednictwa na okres do jednego roku, a w przypadku okoliczności obciążających — do trzech lat.
Podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności może być zarówno brak oficjalnego statusu agenta nieruchomości, jak i pisemnej umowy z klientem. Oznacza to, że kara może grozić nawet zarejestrowanym pośrednikom, którzy pracują bez umowy.
Obecnie są to jedynie inicjatywy ustawodawcze, które nie zostały jeszcze przyjęte przez parlament.
Źródło: karta projektu ustawy
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