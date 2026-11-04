W Radzie Najwyższej zarejestrowano projekt ustawy „O zarządzaniu zasobami mieszkaniowymi”, który ma wprowadzić jednolite zasady zarządzania budynkami wielorodzinnymi oraz określić odpowiedzialność za ich stan.

Dokument przewiduje utworzenie jednolitego cyfrowego systemu ewidencji mieszkań. Będzie on zawierał informacje o budynkach, ich stanie technicznym, formach zarządzania, wspólnotach mieszkaniowych oraz zarządcach.

Proponuje się również wprowadzenie mechanizmu prostej spółki współwłaścicieli na zasadzie „jeden budynek – jedna osoba prawna”, aby mieszkańcy mogli wspólnie reprezentować interesy budynku.

Osobno projekt ustawy przewiduje zakaz odłączania całego budynku wielorodzinnego od mediów z przyczyn innych niż awaryjne bez orzeczenia sądu.

Ponadto planuje się wprowadzenie certyfikacji zarządców, profesjonalnej atestacji ich specjalistów, odpowiedzialności za niewłaściwe zarządzanie oraz mechanizmów ubezpieczenia zasobów mieszkaniowych. Wymogi dotyczące certyfikacji nie będą miały zastosowania do wspólnot mieszkaniowych (OSBB), spółdzielni i spółek prostych, które samodzielnie zarządzają własnymi budynkami.

Projekt ustawy stanowi część reformy mieszkaniowej. Równolegle w Radzie Najwyższej zarejestrowano odrębny dokument dotyczący formalnego uregulowania statusu działek pod budynkami wielorodzinnymi oraz terenów przyległych do budynków na potrzeby wspólnot mieszkaniowych.

Źródło: Rada Ministrów Ukrainy

Projekt ustawy nr 10242, przewidujący karę do ośmiu lat pozbawienia wolności za wykorzystywanie danych z rejestrów państwowych w czasie stanu wojennego, został w tym tygodniu wycofany z rozpatrywania przez Radę Najwyższą.

Wcześniej Rada przedłużyła terminy wydawania zezwoleń dla cudzoziemców służących w Siłach Zbrojnych Ukrainy.

Rada Najwyższa rozpoczęła również rozpatrywanie budżetu na rok 2027, zawierającego 5236 poprawek.

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