W Radzie Najwyższej zarejestrowano projekt ustawy nr 16232, który przewiduje ulgi podatkowe dla przedsiębiorstw, w których weterani wojenni stanowią co najmniej 30% ogólnej liczby pracowników. W projekcie proponuje się obniżenie dla takich przedsiębiorstw podatku od zysków oraz stawki jednolitej składki społecznej (JSS). Inicjatywa ma na celu stymulowanie zatrudnienia weteranów wojennych.

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie zmian do Kodeksu podatkowego oraz innych aktów prawnych Ukrainy.

Projekt ustawy został zarejestrowany w parlamencie 13 listopada przez grupę posłów. Wśród inicjatorów znaleźli się: Julia Tymoszenko, Walerij Dubil, Walentyn Nalywajczuk (wszyscy – frakcja „Batkivszczyna”) oraz Georgij Mazurashu (frakcja „Sługa Narodu”).

Zgodnie z uzasadnieniem do dokumentu proponuje się, aby za przedsiębiorstwo zatrudniające weteranów uznawać podatnika, w którym odsetek weteranów wojennych wynosi co najmniej 30% średniej liczebności etatowych pracowników, a udział kosztów wynagrodzeń tych osób wynosi co najmniej 25% ogólnego funduszu wynagrodzeń. Obowiązkowymi warunkami są zatrudnienie w głównym miejscu pracy w pełnym wymiarze godzin, wynagrodzenie nie niższe niż 1,5-krotność minimalnego wynagrodzenia oraz brak zaległości podatkowych.

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie dwustopniowej ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych: stawkę 9% dla przedsiębiorstw, w których odsetek weteranów wojennych wynosi od 30% do 50%, oraz całkowite zwolnienie z podatku przy odsetku wynoszącym co najmniej 50%, pod warunkiem przeznaczenia uwolnionych środków na określone cele. W przypadku podatników objętych podatkiem jednolitym trzeciej grupy, którzy spełniają kryteria zatrudniania weteranów, proponuje się obniżenie stawek o połowę – z 3% do 1,5% oraz z 5% do 2,5% dochodu.

Ponadto dla takich pracodawców, w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (FOP) oraz rolników produkujących towary, ustanawia się obniżoną stawkę składki na ubezpieczenie społeczne (ESV) na poziomie 8,41% zamiast 22% w odniesieniu do pracowników będących weteranami wojennymi. Straty Funduszu Emerytalnego wynikające ze stosowania obniżonej stawki będą rekompensowane z budżetu państwa bez wpływu na staż ubezpieczeniowy i świadczenia pracowników.

Osobno dokument proponuje przyznanie wszystkim podatnikom podatku dochodowego, niezależnie od odsetka weteranów w kadrze, prawa do pomniejszenia wyniku finansowego przed opodatkowaniem o 50% kosztów dostosowania stanowisk pracy, szkoleń zawodowych oraz wsparcia psychologicznego dla pracowników będących weteranami.

Wśród środków zapobiegających nadużyciom projekt ustawy przewiduje zakaz ulg dla branży hazardowej, produkcji i obrotu towarami podlegającymi akcyzie, wynajmu personelu, spółek utworzonych w wyniku reorganizacji w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a także nieuwzględnianie pracowników przeniesionych z podmiotów powiązanych. W celu przywrócenia zgodności z kryteriami w przypadku zwolnienia pracownika z własnej inicjatywy, ze względów zdrowotnych, w związku z powołaniem do służby wojskowej lub śmiercią ustanawia się 90-dniowy okres przejściowy.

Jak poinformował wcześniej minister ds. weteranów Witalij Kim, resort sprzeciwia się przymusowi administracyjnemu i ustanawianiu obowiązkowych wymogów dotyczących zatrudniania określonego odsetka pracowników (kwot), proponując zamiast tego wprowadzenie skutecznych zachęt ekonomicznych dla przedsiębiorstw.

Jak powiedział, państwo pracuje obecnie nad uproszczeniem przestarzałych przepisów prawa pracy zgodnie z postulatami przedsiębiorców, a także przygotowuje specjalne programy przekwalifikowania i podnoszenia kwalifikacji dla weteranów. Pozwoli to zaspokoić dotkliwy niedobór wykwalifikowanej kadry na rynku pracy oraz zapewni weteranom możliwość wyboru nowego zawodu zgodnie z ich potrzebami.

Kwestia ta została poruszona w projekcie ustawy nr 16232.

Ujawniono, jakie ulgi i wsparcie państwowe mogą otrzymać ukraińscy weterani po demobilizacji.

Przypomnijmy, że Kim ogłosił program mający na celu stworzenie 100 tysięcy miejsc pracy dla weteranów.

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