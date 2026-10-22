W ramach projektu „Kultowe wydawnictwa okresu niepodległości” Ukraińcy wybrali 35 najważniejszych książek

W Ukrainie podsumowano wyniki głosowania czytelników w ramach projektu „Kultowe wydawnictwa Niepodległości: 35 książek, które wybieramy razem”, poświęconego 35. rocznicy odzyskania niepodległości.

W wyniku głosowania, w którym wzięło udział ponad 168 tysięcy czytelników spośród 100 pozycji zaproponowanych przez ekspertów, pierwsze miejsce zajął thriller psychologiczny Illariona Pawluka „Widzę, że interesuje was ciemność”.

Do ostatecznej listy trafiły również popularne współczesne powieści, prace poświęcone historii i kulturze Ukrainy, w tym „Sprawa Wasyla Stusa” Wachtanga Kipiani, a także fundamentalne zbiory dzieł klasyków oraz serie wydawnicze.

Ukraiński Instytut Książki przedstawił również krótką listę

„Widzę, że interesuje was ciemność”, Illarion Pawluk. Wydawnictwo „Wydawnictwo Starego Lwa”, 2020 rok

„Hemingway nic nie wie”, Artur Dron. Wydawnictwo „Wydawnictwo Starego Lwa”, 2025 r.

„Za Perekopem jest ziemia. Powieść krymska”, Anastazja Lewkowa. Wydawnictwo „Laboratorium”, 2023 r.

Trylogia „Kronika Szarego Zakonu”, Pawło Derewjanko. Wydawnictwo „Dom Chimery” (2019), wydawnictwo „Wydawnictwo Starego Lwa”, 2025 r.

„Sprawa Wasyla Stusa. Zbiór dokumentów z archiwum byłego KGB URSR”, Wachtang Kipiani. Wydawnictwo „Vivat”, 2019, 2021

Cykl „Nowe ciemne wieki” (2 książki), Max Kidruk. Wydawnictwo „Borodaty Tamarin”, 2022, 2026

„Brama Europy. Historia Ukrainy od wojen scytyjskich do niepodległości”, Serhij Plochij. Wydawnictwo KSD, 2016 r.

Seria „Ukraińska antologia poetycka” (31 tomów), Iwan Malkowicz (redaktor). Wydawnictwo A-BA-BA-GA-LA-MA-GA, lata 2012–2026

Seria „Vivat Klasyka” (24 tomy), Jaryna Cymbal (redaktorka). Wydawnictwo Vivat, lata 2023–2026

„Zapiski ukraińskiego szaleńca”, Lina Kostenko. Wydawnictwo A-BA-BA-GA-LA-MA-GA, 2010 r.

„Marusia Churaj”, Lina Kostenko. Wydawnictwo A-BA-BA-GA-LA-MA-GA, 2018 r.

„Język jako miecz. Jak przemawiało imperium radzieckie”, Jewgienija Kuzniecowa. Wydawnictwo „Twoja podziemna humanistyka”, 2023 r.

„Zapytaj Mięczkę”, Jewgienija Kuzniecowa. Wydawnictwo „Wydawnictwo Starego Lwa”, 2021 r.

„Internat”, Serhij Żadan. Wydawnictwo Meridian Czernowitz, 2017 r.

„Abecadka”, Iwan Malkowicz (autor i redaktor). Wydawnictwo A-BA-BA-GA-LA-MA-GA, 1992, 1993

Seria „Niekanoniczny kanon” (40 książek), Wira Agiejewa (redaktorka). Wydawnictwo „Wichola”, lata 2022–2026

„Ukraїner: Kraj od środka”, Bogdan Logwinenko. Wydawnictwo „Wydawnictwo Starego Lwa”, 2019 r., wydawnictwo Ukraїner, 2024 r.

„Żadan. Wszystkie wiersze. 1993–2023”, Serhij Żadan. Wydawnictwo Meridian Czernowitz, 2024 r.

„Słodka Darusia”, Maria Matios. Agencja Literacka „Piramida”, 2004 r., wydawnictwo A-BA-BA-GA-LA-MA-GA, 2024 r.

„Wasyl Stus. Dzieła zebrane w 6 tomach, 9 książkach”, Mykhailyna Kotsyubinska i Dmytro Stus (redaktorzy). Wydawnictwo „Prosvita”, lata 1994–1998

Seria „100 bajek” (3 książki), Iwan Malkowicz (redaktor). Wydawnictwo A-BA-BA-GA-LA-MA-GA, 2005 r.

„Lesia Ukrainka. Pełny akademicki zbiór dzieł w 14 tomach”, Wira Agejewa, Jurij Gromyk, Oksana Zabuzhko, Iryna Konstankevych, Maria Moklytsia, Serhij Romanow (redakcja). Uniwersytet im. Lesi Ukrainki, Komora, Smoloskyp, Ukraiński Instytut Książki, 2021 r.

„Tańce z kośćmi”, Andrij Semiankiw. Wydawnictwo „Vikhola”, 2022 r.

„Badania terenowe nad ukraińskim seksem”, Oksana Zabuzhko. Wydawnictwo „Zgoda”, 1996 r., wydawnictwo „Fakt”, 2004 r., wydawnictwo „Spadszczyna”, 2015 r., wydawnictwo „Komora”, 2025 r.

„Muzeum porzuconych tajemnic”, Oksana Zabuzhko. Wydawnictwo „Fakt”, 2009 r., wydawnictwo „Spadszczyna”, 2012 r., wydawnictwo „Komora”, 2020 r.

„Bunt przeciwko imperium: ukraińscy sześćdziesięciolatkowie”, Radomir Mokryk. Wydawnictwo A-BA-BA-GA-LA-MA-GA, 2023 r.

„Woroszyłowgrad”, Serhij Żadan. Wydawnictwo „Folio”, 2010 r., wydawnictwo KSD, 2015 r.

Seria „Rozstrzelane odrodzenie. Wybrane dzieła” (16 książek), Osyp Zinkiewicz, Wołodymyr Panczence, Ołeksandr Uszkalow, Nadija Bilyk, Nataliia Hawdida, Oksana Taniuk, Olesia Omelczuk, Anatolij Tkaczenko, Dana Tkaczenko, Rostysław Melnikow (zespół redaktorów). Wydawnictwo „Smoloskyp”, lata 2001–2025

„Taras Szewczenko. Pełne zbiory dzieł w 12 tomach”, M. G. Żulinski (przewodniczący), W. S. Borodin (zastępca przewodniczącego), S. A. Galchenko (zastępca przewodniczącego), O. K. Fedoruk (zastępca przewodniczącego), I. M. Dzyuba, O. V. Myshanych, W. W. Nimczuk, W. W. Ruban, G. A. Skrypnik, W. L. Smilianska, N. P. Chamata, W. I. Pakharenko, W. M. Jatsiuk, A. J. Beldij. (redakcja) M. M. Pawliuk, J. W. Peleszenko, T. M. Riznychenko, W. L. Smilianska, W. O. Sudak, N. P. Chamat, W. E. Szubrawski (redaktorzy). Wydawnictwo „Naukowa Duma”, lata 2001–2025

Seria „Ulubione wiersze” (3 tomy), Iwan Malkowicz (redaktor). Wydawnictwo A-BA-BA-GA-LA-MA-GA, 1994 r.

„Wiersze z strzelnicy”, Maksym „Dali” Krywcow. Wydawnictwo „Nasz Format”, 2023 r.

„Córka”, Tamara Goricha Zernia. Wydawnictwo „Bielka”, 2019 r.

„Przemieniam się… Dziennik okupacji. Wybrane wiersze”, Włodzimierz Wakulenko-K. Wydawnictwo Vivat, 2023 r.

„Amadoka”, Sofia Andruchowicz. Wydawnictwo „Wydawnictwo Starego Lwa”, 2020 r.

„Stulecie Jakuba”, Włodzimierz Lis. Wydawnictwo KSD, 2010 r., wydawnictwo „Folio”, 2025 r.

Nagroda czytelników: jak Ukraińcy głosowali w aplikacji „Dія”

Osobnym elementem projektu była ankieta w aplikacji „Dii”, poświęcona kultowym ukraińskim książkom wydanym w latach 2022–2026. W ramach tej kategorii użytkownicy wybierali spośród 15 nominowanych publikacji książkę, która ich zdaniem zasługuje na specjalne wyróżnienie w kategorii „Sympatie czytelników”.

Zwycięzcą została „Kolonia” Maxa Kidruka, która uzyskała 23% (14 052) głosów.

W sumie w aplikacji „Dія” swój głos oddało 60 596 użytkowników. Pełne wyniki są dostępne w aplikacji „Dii”. Ta specjalna nominacja stanowiła dodatkową okazję do zaangażowania szerokiej publiczności w dyskusję na temat ukraińskich książek, które ukazały się w czasie wojny na pełną skalę.

Łącznie w ramach dwóch głosowań oddano 229 485 głosów.

Wśród publikacji z lat 2022–2026 rywalizowały również:

„Taniec z kośćmi”, Andrij Semyankiv — 7 699 głosów.

„Za Perekopem jest ziemia. Powieść krymska”, Anastasia Lewkowa — 7 035 głosów.

„Bunt przeciwko imperium: ukraińscy sześćdziesięciolatkowie”, Radomir Mokryk — 5 831 głosów.

„Wiersze z strzelnicy”, Maksym „Dali” Krywcow — 4 289 głosów.

„Hemingway nic nie wie”, Artur Dron — 4 118 głosów.

„Język jako miecz. Jak przemawiało imperium radzieckie”, Jewgienija Kuzniecowa — 3 424 głosów.

„Przemieniam się… Dziennik okupacji. Wybrane wiersze”, Włodzimierz Wakułenko — 3 373 głosów.

„Człowiek na rozdrożu. Rozważania o intelekcie egzystencjalnym”, Ihor Kozłowski — 2 210 głosów.

„Pseudonim dla Joba. Kroniki inwazji”, Ołeksandr Myhed — 1 705 głosów.

„Leticia Kurjata i wszyscy jej wymyśleni kochankowie, którym skłamała na temat swojego ojca”, Wira Kuriko — 1 571 głosów.

„Zeznania”, Wiktoria Amelina — 1 501 głosów.

„Gra w przebieranki”, Artem Ciech — 1 501 głosów.

„Jak czytać ukraińskich klasyków”, Rostysław Semkiv — 1 155 głosów.

„Listy”, Myrosław Lajuk — 1 132 głosy.

Źródło: UNN.

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