W rejestrze osób zaginionych na Ukrainie figuruje ponad 115 tysięcy osób

Jednolity rejestr osób zaginionych w szczególnych okolicznościach zawiera dane dotyczące ponad 115 tysięcy osób. Wśród nich znajdują się żołnierze, cywile i dzieci.

Informację tę przekazał pełnomocnik ds. osób zaginionych w szczególnych okolicznościach Artur Dobroserdow w komentarzu dla „Suspilne”.

Jak powiedział, większość osób figurujących w rejestrze to żołnierze Sił Obrony i Bezpieczeństwa Ukrainy. W szczególności chodzi o żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy, Gwardii Narodowej, Państwowej Służby Granicznej, Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, Policji Narodowej oraz służb wywiadowczych.

Dobroserdow wyjaśnił, że dokładna liczba zaginionych bez śladu żołnierzy nie jest podawana do wiadomości publicznej ze względów bezpieczeństwa narodowego. Dane te mogą zostać wykorzystane przez Rosję do planowania działań bojowych i operacji informacyjnych, a także negatywnie wpłynąć na morale ukraińskich obrońców i ich rodzin.

Źródło: Suspilne

Ministerstwo Obrony Ukrainy zobowiązało wszystkie jednostki wojskowe do wypłacania uposażenia zaginionym bez śladu żołnierzom do czasu wydania przez sąd orzeczenia o uznaniu ich za zaginionych bez śladu lub sporządzenia aktu zgonu.

W Ukrainie oficjalnie odnotowano ponad 114 tysięcy zaginionych bez śladu osób cywilnych i wojskowych. Jednocześnie organy ścigania kontynuują prace nad identyfikacją tysięcy niezidentyfikowanych ciał – poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Inicjatywa społeczna „Back to Ukraine” ustaliła pierwszy potwierdzony przypadek, w którym dziecko z państwowego rejestru „Dzieci wojny” znalazło się w szeregach sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Chodzi o 19-letniego Oleksandra Mustiace (ur. w 2007 r.) z miejscowości Krynki w obwodzie chersońskim, który był uznawany za zaginionego bez śladu.

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