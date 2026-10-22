W rejonie Riwne w wyniku zderzenia trzech samochodów cztery osoby odniosły obrażenia

Na obwodnicy w pobliżu Kwasilowa w rejonie rówieńskim doszło do wypadku z udziałem trzech pojazdów.

Według wstępnych danych organów ścigania w wyniku zderzenia obrażenia odniosły cztery osoby, w tym dziecko. Na miejscu zdarzenia pracują śledczy w celu ustalenia okoliczności wypadku, a funkcjonariusze policji patrolowej kierują ruchem drogowym.

Źródło: Główny Zarząd Policji Narodowej w obwodzie rówieńskim.

19 października w pobliżu wsi Poczapinci w gminie Żmerynka w obwodzie winnickim doszło do wypadku drogowego z udziałem trzech samochodów ciężarowych. W wyniku zderzenia jeden z kierowców został uwięziony w kabinie. Za pomocą specjalistycznego sprzętu ratownicy uwolnili mężczyznę i przekazali go w ręce lekarzy.

Na 194. kilometrze drogi M-06 Kijów – Czop, w pobliżu wsi Andriivka w obwodzie żytomierskim, doszło do wypadku z udziałem ciężarówki.

W miejscowości Nowa Wodolaga w obwodzie charkowskim 13 października w wyniku wypadku drogowego zginęła 33-letnia kobieta, która prowadziła samochód. Jej 7-miesięczną córkę hospitalizowano. Wcześniej dziewczynka straciła ojca w wyniku rosyjskiego ostrzału.

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