Mężczyznę zatrzymano wieczorem 18 listopada. Podczas kontroli znaleziono u niego przesyłkę pocztową, w której znajdowało się ponad 11 gramów substancji psychotropowej Alpha-PVP.

Ponadto funkcjonariusze zabezpieczyli telefon komórkowy z czterema kartami SIM.

Śledczy wszczęli postępowanie karne w sprawie nielegalnego nabycia i posiadania substancji psychotropowych w znacznych ilościach bez zamiaru ich sprzedaży. Cudzoziemcowi grozi do trzech lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja obwodu rówieńskiego.



W Kijowie stanie przed sądem 33-letnia kobieta, która ukrywała narkotyki wśród ubrań

W Kijowie zatrzymano młodych mężczyzn, którzy podczas spaceru rozprowadzali narkotyki .

26-letni mieszkaniec Chmielnickiego, który był członkiem zorganizowanej grupy zajmującej się sprzedażą narkotyków, został skazany na 9 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia. Wyrok wydano na podstawie ugody o przyznaniu się do winy zawartej z prokuratorem.

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