W Rumunii zatrzymano mieszkańca Lwowa podejrzanego o sprzedaż pornografii dziecięcej

W Rumunii zatrzymano 36-letniego mieszkańca Lwowa, który był poszukiwany na skalę międzynarodową pod zarzutem rozpowszechniania materiałów zawierających pornografię dziecięcą. Zgodnie z ustaleniami śledztwa mężczyzna zarządzał około tysiącem stron internetowych i uzyskał ponad 938 tysięcy dolarów amerykańskich.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa od początku 2025 roku podejrzany organizował sprzedaż materiałów zawierających pornografię dziecięcą za pośrednictwem sieci płatnych stron internetowych. Dostęp do zabronionych treści użytkownicy uzyskiwali w zamian za kryptowaluty.

Łączna kwota środków uzyskanych w ten sposób wyniosła 938 700 dolarów amerykańskich. Według kursu Narodowego Banku Ukrainy z dnia 14 października 2025 r. odpowiada to ponad 39 mln hrywien.

Podczas przeszukania komputera mężczyzny funkcjonariusze organów ścigania znaleźli dowody na administrowanie stronami internetowymi oraz sprzedaż odpowiednich materiałów.

„Mężczyźnie postawiono zarzuty. Ponieważ ukrywał się przed śledztwem, ogłoszono jego międzynarodowy nakaz poszukiwania” – poinformowano w Biurze Prokuratora Generalnego.

W sierpniu 2026 roku mężczyzna został zatrzymany w rumuńskim mieście Timișoara. W momencie zatrzymania był poszukiwany na skalę międzynarodową.

Obecnie Prokuratura Generalna przygotowuje dokumenty w celu ekstradycji podejrzanego na Ukrainę.

Trwa procedura wydania mężczyzny stronie ukraińskiej. Po powrocie na Ukrainę planuje się pociągnąć go do odpowiedzialności karnej w ramach odpowiedniego postępowania.

Informację tę podała Prokuratura Generalna.

Wcześniej organy ścigania w Odessie wykryły 38-letniego mieszkańca miasta, który – według ustaleń śledztwa – przechowywał pornografię dziecięcą oraz za pomocą sztucznej inteligencji tworzył nowe filmy i zdjęcia. Mężczyźnie grozi do 12 lat pozbawienia wolności.

W ramach międzynarodowych operacji organy ścigania zatrzymały 95 osób w 17 krajach, prowadząc dochodzenie w sprawie rozpowszechniania materiałów przedstawiających przemoc seksualną wobec dzieci za pośrednictwem komunikatorów i platform kryptowalutowych.

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