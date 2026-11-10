W miejscowościach obwodu zaporoskiego, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie linii walk, nadal przebywa około 630 cywilów. Poinformował o tym na antenie rzecznik obwodowej administracji wojskowej w Zaporożu Ołeksandr Kowalenko.

Według danych władz obwodowych w Komyszuwasie pozostaje około 500 osób, w Orichowie – mniej niż 100, a w Huliajpolu, pomimo faktycznego przebywania w strefie całkowitego zniszczenia, nadal mieszka około stu osób.

Ponadto 11 cywilów pozostaje w Małokaterynówce, 11 – w Primorskim i 5 – w Stepnogorsku. Przedstawiciel Administracji Obwodowej w Zaporożu podkreślił, że ewakuacja ludności cywilnej z tych terenów jest obecnie niezwykle trudna, dlatego do transportu ludzi angażowani są żołnierze.

Źródło: Oświadczenia rzecznika Administracji Obwodowej w Chersoniu Aleksandra Kowalenka wygłoszone podczas telemaratonu.

Na odokupowanym terytorium obwodu chersońskiego nadal przebywa 132 dzieci, które znajdują się w strefie obowiązkowej ewakuacji. Części dzieci nie udało się jeszcze ewakuować z powodu ciągłych rosyjskich ostrzałów, ataków dronów oraz zaminowanych tras.

W związku z ciągłymi rosyjskimi ostrzałami wprowadzono przymusową ewakuację rodzin z dziećmi we wszystkich miejscowościach gmin Kramatorska i Słowiańska.

Czytaj nas na