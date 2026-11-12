W mediach społecznościowych znaleziono prawdopodobną partnerkę Władysława Sokołowa, powiązanego ze sprawą defraudacji środków na cele ukrycia

Po opublikowaniu zdjęć z przeszukań w mieszkaniu biznesmena Władysława Sokołowa użytkownicy mediów społecznościowych zwrócili uwagę na jego życie prywatne. Dziennikarka Marina Danyluk-Jarmolaeva opublikowała zdjęcia kobiety o imieniu Anżelika Aleksandrowna, która prawdopodobnie jest jego partnerką i prezentowała luksusowy wypoczynek na Bali oraz w Meksyku. Po rozgłosie, jaki to wywołało, zamknęła swoje konta.

Na swoim blogu kobieta przedstawia siebie jako „boginię”, a ukochanego jako „boga”, a także nazywa siebie przewodniczką do „prawdziwego ja”, promując ezoteryczne praktyki dotyczące wymiany energii oraz trójjedności duszy, ducha i ciała.

Wcześniej Anżelika aktywnie chwaliła się swoim zamożnym stylem życia: publikowała zdjęcia z lotów w klasie biznes, czarnego kawioru, szampana oraz ekskluzywnych wakacji w ośrodkach narciarskich, we Włoszech, Meksyku, na Bali i na Mauritiusie.

Tymczasem w sieci dyskutuje się na temat nauki syna biznesmena Sokolowa w elitarnej londyńskiej szkole.

Dziennikarzom udało się ustalić tożsamość matki byłego kandydata na radnego Rady Obwodowej w Dniepropietrowsku, Władysława Sokołowa. Okazało się, że znaczna część majątku, w szczególności pojazdy związane z materiałami postępowania karnego, jest zarejestrowana na 73-letnią Natalię.

Przypomnijmy, że u policjanta Cenowa, oskarżonego w sprawie Kartagina, znaleziono posiadłość o wartości ponad 400 tysięcy dolarów.

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