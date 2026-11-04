Po ujawnieniu nowych materiałów w ramach sprawy „Kartagina” organy antykorupcyjne zatrzymały pierwszego zastępcę szefa Departamentu Śledztw Strategicznych Policji Narodowej, Włodzimierza Cenowa.

Jak poinformował serwis „UP”, „Price” widoczny na nagraniach to Władimir Cenow, pierwszy zastępca szefa Departamentu Śledztw Strategicznych Policji Narodowej. Według źródeł, Cenow został dzisiaj zatrzymany.

Wcześniej NABU poinformowało, że w materiałach śledztwa pojawia się jeden z kierowników Departamentu Śledztw Strategicznych Policji Narodowej o pseudonimie „Price”.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa był on odpowiedzialny za zapewnianie policji przykrywki dla call center.

Informują o tym źródła „UP” w organach ścigania.

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