Informację o rzekomym bezprawnym przetrzymywaniu żołnierzy w Petropawliwskiej Borszczagowce w obwodzie kijowskim rozpowszechniła kobieta, która przedstawiła się jako właścicielka firmy „Med-Prestizh”.

Według danych dziennikarzy prywatna firma pogotowia ratunkowego nie prowadzi działalności od 2023 roku. Jej prawdziwy właściciel poinformował, że samochód, który przybył na miejsce zdarzenia, sprzedał jeszcze w 2024 roku.

Dziennikarze ustalili również tożsamość kobiety, która przedstawiała się jako lekarka. Okazała się nią Walentyna Moloda — właścicielka kliniki chirurgii plastycznej i estetycznej.

W Petropawliwskiej Borszczagowce w obwodzie kijowskim doszło do starć w pobliżu prywatnego domu, a funkcjonariusze organów ścigania używają gazu łzawiącego. Według informacji policji obwodu kijowskiego w budynku przebywają żołnierze jednej z jednostek Gwardii Narodowej Ukrainy.

Według danych serwisu Suspilne kobieta, która przedstawiła się jako Walentyna i podała się za właścicielkę prywatnej kliniki „Med-Prestige”, oświadczyła, że w budynku od ponad 37 dni przetrzymywany jest mężczyzna, który przeszedł operację. Łącznie rannych jest cztery osoby. Pogotowie ratunkowe, jak twierdziła, wezwali krewni osób przetrzymywanych w budynku.

W komentarzu dla serwisu „Slidstvo.Info” szef wydziału ds. działań prewencyjnych Głównego Zarządu Policji w obwodzie kijowskim Borys Breus poinformował, że na miejsce zdarzenia wezwała policję właśnie kobieta, która przedstawiła się jako lekarka.

„Zaczęli gromadzić się ludzie. Ta obywatelka zaczęła rozpowszechniać informację, że w budynku przebywają osoby, które jej zdaniem są bezprawnie pozbawione wolności i potrzebują natychmiastowej pomocy medycznej. W związku z tym zaczęli przybywać zarówno lokalni mieszkańcy, jak i przedstawiciele organów ścigania” — powiedział Breus.

Według danych YouControl spółka „Med-Prestige” została zarejestrowana w lutym 2012 roku w Mikołajowie. Właścicielem firmy jest obywatel Izraela Michaił Furman. Wcześniej mężczyzna posiadał obywatelstwo rosyjskie, ale po wybuchu wojny na pełną skalę — mniej więcej w latach 2023–2024 — zrzekł się go.

„Sledstvo.Info” przeprowadziło rozmowę z Furmanem. Powiedział on, że klinika „Med-Prestizh” faktycznie zaprzestała działalności w 2023 roku, ale spółka nie została zamknięta. Według mężczyzny firma posiadała pięć karetek pogotowia: jedną przekazano wojsku w Mykołajowie, a pozostałe cztery sprzedano.

Furman zaznaczył, że karetka, która przyjechała do Pietropawłowskiej Borszczagówki, została sprzedana jako ostatnia — w 2024 roku.

„Warunki sprzedaży były takie, że mieli usunąć wszystkie nasze logo „Med-Prestige”. Nie mają prawa jeździć z moją marką handlową. Nie ma też prawa przedstawiać się jako właścicielka” – poinformował Furman.

Kobieta, która przedstawiła się jako właścicielka prywatnej kliniki „Med-Prestige”, to 49-letnia Walentyna Moloda. Zgodnie z informacjami na jej profilu na Instagramie pracuje ona w klinice chirurgii plastycznej i estetycznej „Moloda-ja”.

Ponadto, według danych YouControl, Moloda jest założycielką i dyrektorką organizacji społecznej „Międzynarodowe Stowarzyszenie Lekarzy Specjalizujących się w Zabiegach Iniekcyjnych w Medycynie Estetycznej”, Sviatoshynskiej Rejonowej Federacji Judo i Sztuk Walki w Kijowie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Centrum Medyczne Gerontologii, Chirurgii Rekonstrukcyjnej, Plastycznej i Estetycznej oraz medycyny ratunkowej „Prime””, a także założycielką i przedstawicielką organizacji społecznej „Ogólnoukraiński sojusz obywateli na rzecz projektów społeczno-patriotycznych i rozwoju narodowego „Ramię w ramię””.

Wcześniej kobieta prowadziła jednoosobową działalność gospodarczą, której głównym przedmiotem działalności było „świadczenie innych usług indywidualnych”, którą zamknęła w 2014 roku.

W 2020 roku wobec Molodoj wszczęto postępowanie karne na podstawie części 1 artykułu 125 Kodeksu Karnego Ukrainy – umyślne spowodowanie lekkich obrażeń ciała. Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych była ona również poszukiwana w tej sprawie. W czerwcu 2026 roku kobieta została zwolniona z odpowiedzialności w związku z upływem terminu przedawnienia.

Ponadto w 2020 roku Moloda miała zadłużenie w wysokości ponad 112 000 UAH w spółce akcyjnej „DELTA BANK”. Zgodnie z rejestrem orzeczeń sądowych prowadziła również pojazd pod wpływem alkoholu, spowodowała wypadek drogowy w Skhidnicy, a następnie opuściła miejsce zdarzenia. 12 czerwca 2022 roku w hotelu na terenie obwodu lwowskiego Moloda rzekomo wyzywała pracowników i „przeszkadzała” im. W ten sposób, zdaniem śledztwa, kobieta naruszyła spokój publiczny i porządek obywatelski.

Według dowódcy Gwardii Narodowej Oleksandra Pivnenka budynek w Petropawliwskiej Borszczagowce stanowi punkt tymczasowej dyslokacji oddziału, do którego dostarczani są zmobilizowani za pośrednictwem Centrum Rekrutacji Wojskowej.

Powiedział, że żołnierze wypełniają tam dokumenty, przechodzą kontrole, a następnie są wysyłani do ośrodków szkoleniowych. W budynku przebywało 18 żołnierzy.

Jak poinformował Piwnenko, czterech mężczyzn, którzy przebywali w schronisku, zostało odnalezionych i zatrzymanych przez oddziały Gwardii Narodowej, a następnie przewiezionych do tego punktu. Obecnie przebywają oni w centrum medycznym Gwardii Narodowej. Informacje o ich stanie zdrowia mają zostać podane do wiadomości publicznej po przeprowadzeniu badań.

O tym poinformował dziennikarce serwisu „Slidstvo.Info” szef wydziału ds. działań prewencyjnych Głównego Zarządu Policji w obwodzie kijowskim Borys Breus.