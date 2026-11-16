W Starokostiantynie zatrzymano 44-letniego handlarza narkotyków posiadającego broń

W Starokostiantynie w obwodzie chmielnickim funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali 44-letniego mężczyznę podejrzanego o handel narkotykami.

Podczas czterech przeszukań znaleziono u niego amfetaminę, PVP, konopie indyjskie, wagi elektroniczne, materiały do pakowania oraz notatki.

Oprócz narkotyków policjanci znaleźli pistolet startowy, który mężczyzna własnoręcznie przerobił na broń bojową.

Podejrzanemu postawiono zarzuty nielegalnego obchodzenia się z bronią oraz handlu narkotykami. Sąd zastosował wobec niego środek zabezpieczający w postaci aresztu tymczasowego. W przypadku udowodnienia winy mężczyźnie grozi do 10 lat pozbawienia wolności wraz z konfiskatą mienia.

Źródło: Policja obwodu chmielnickiego



W Kijowie odbędzie się proces 33-letniej kobiety, która ukrywała narkotyki wśród ubrań

W Kijowie zatrzymano młodych mężczyzn, którzy podczas spaceru rozprowadzali narkotyki .

26-letni mieszkaniec Chmielnickiego, który był członkiem zorganizowanej grupy zajmującej się sprzedażą narkotyków, został skazany na 9 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia. Wyrok wydano na podstawie ugody o przyznaniu się do winy zawartej z prokuratorem.

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