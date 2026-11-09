W Sumach mężczyzna nawiązywał znajomości z kobietami przez internet, a następnie napadał na nie z nożem

W Sumach funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali 35-letniego mężczyznę podejrzanego o serię napadów rabunkowych na kobiety. Zgodnie z ustaleniami śledztwa sprawca nawiązywał kontakt z ofiarami przez internet, po czym przychodził do ich domów, groził im nożem i zabierał pieniądze.

Na wniosek prokuratury okręgowej w Sumach podejrzany został zatrzymany bez możliwości zwolnienia za kaucją.

Z informacji śledztwa wynika, że mężczyzna wcześniej nawiązywał znajomości z kobietami przez internet, a następnie przychodził do ich mieszkań i, grożąc nożem, żądał pieniędzy.

5 listopada 2026 roku podejrzany dokonał trzech takich napadów w różnych dzielnicach Sum. Jego ofiarami padły kobiety w wieku 30, 27 i 26 lat.

Łącznie ofiarom skradziono 30 tysięcy hrywien.

Funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali mężczyznę na podstawie art. 208 Kodeksu postępowania karnego Ukrainy.

Podczas kontroli ustalono, że podejrzany był już wielokrotnie pociągany do odpowiedzialności karnej, w szczególności za przestępstwa przeciwko mieniu.

Czyny zatrzymanego zakwalifikowano jako rozbój popełniony w warunkach stanu wojennego, zgodnie z częścią 4 artykułu 187 Kodeksu karnego Ukrainy.

Kara przewidziana w tym artykule to do 15 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia.

Obecnie mężczyzna przebywa w areszcie bez możliwości wpłacenia kaucji.

Śledztwo przedprocesowe prowadzi wydział śledczy Okręgowego Zarządu Policji w Sumach Głównego Zarządu Policji w obwodzie sumskim pod kierownictwem procesowym prokuratury.

Zgodnie z art. 62 Konstytucji Ukrainy osoba jest uznawana za niewinną popełnienia przestępstwa i nie może zostać poddana karze kryminalnej, dopóki jej wina nie zostanie udowodniona zgodnie z prawem i stwierdzona wyrokiem skazującym sądu.

Informację tę przekazała prokuratura obwodowa w Sumach.

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